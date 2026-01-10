Verano en Mendoza: el sendero de la Ruta 7 que se volvió furor entre los amantes del trekking

Mendoza vuelve a destacarse como uno de los destinos preferidos para el turismo de naturaleza. En ese escenario, hay un sendero que se consolida como uno de los más elegidos del verano : está sobre la ruta 7, tiene baja dificultad y regala vistas únicas de la precordillera.

Se trata del Sendero Cerro Dedos, ubicado en Luján de Cuyo, una propuesta ideal para quienes buscan caminar, conectar con la montaña y disfrutar del paisaje sin necesidad de una experiencia previa en trekking.

El Cerro Dedos se encuentra en el Cordón de Cacheuta Sur, en plena precordillera mendocina y es considerado la puerta de entrada a esta zona. Su cercanía con la ruta 7 lo convierte en una opción accesible para muchos.

El recorrido se realiza de este a oeste y ofrece postales privilegiadas del Cordón del Plata y del río Mendoza, dos de los grandes protagonistas del paisaje local.

El sendero está catalogado como de dificultad baja, aunque requiere una condición física moderada. Los primeros dos kilómetros presentan una pendiente más marcada y demandan mayor esfuerzo, mientras que el último tramo hacia la cumbre es más suave y permite avanzar con mayor comodidad.

El Cerro se encuentra cerca de la Ruta 7. Foto: Turismo Luján de Cuyo

Este equilibrio entre exigencia y disfrute lo transforma en una alternativa ideal para excursionistas principiantes, familias y personas que buscan iniciarse en el senderismo de montaña.

Naturaleza, fauna y vistas únicas

Durante la caminata, el paisaje cambia constantemente. El sendero atraviesa sectores con flora autóctona, distintos ecosistemas de montaña y zonas de escalada características de la precordillera mendocina.

Además, las escarpadas paredes del cerro son hábitat del cóndor andino, una de las especies más emblemáticas de la región, junto a otras aves y pequeños mamíferos que habitan el área.

Recomendaciones antes de salir

Aunque el sendero es accesible, se recomienda llevar agua suficiente, protección solar, calzado adecuado y comenzar la caminata temprano para evitar las horas de mayor calor. En verano, la hidratación y la planificación son claves para disfrutar la experiencia de forma segura.