Verano en Mendoza: el lugar donde se puede vivir una experiencia astronómica inolvidable

Mendoza invita a vivir una experiencia astronómica única en el Observatorio Pierre Auger y su planetario: se puede visitar en verano.

El pronóstico ideal para visitar es en primavera o verano, aunque abre todo el año.

Mendoza tiene rincones imperdibles para disfrutar en vacaciones de verano, y uno de los más destacados se encuentra en Malargüe: el Observatorio Pierre Auger. Este centro científico y planetario invita a turistas y locales a vivir una experiencia única, donde la astronomía y el turismo se combinan en un entorno fascinante.

El Observatorio Pierre Auger Ubicado en la Av. San Martín Norte de Malargüe, el Observatorio Pierre Auger es uno de los centros de estudio de rayos cósmicos más grandes del mundo. Con una red de detectores de partículas y telescopios de fluorescencia distribuidos en más de 3000 km² entre Malargüe y El Sosneado, este complejo internacional permite comprender fenómenos energéticos que ocurren en el cosmos.

El Centro de Visitantes ofrece una muestra interactiva permanente con maquetas, videos, detectores en tiempo real y guías que explican cómo se analizan las partículas subatómicas de alta energía.

Información clave para la visita Horarios: Todos los días de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 h.

Entrada: Gratuita, con turnos previos.

Reservas: A través de la web oficial auger.org.ar, la oficina de turismo local o por correo a [email protected]. Planetario y Museo de Ciencias A pocos metros del observatorio se encuentra el Complejo Planetario Malargüe, con su icónica pirámide azul. Allí se proyectan espectáculos sobre agujeros negros, rayos cósmicos y el sistema solar. El complejo también alberga un Museo de Ciencias, ideal para complementar la experiencia.