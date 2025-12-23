Verano: los lentes de sol recomendados para esta época del año

El verano empezó y hay que saber que sobre todo en esta época la radiación ultravioleta ocasiona daño en la piel y en la superficie ocular donde el efecto de la radiación se traduce en lagrimeo, ojos rojos y sensación de arenilla.

En el mundo de la oftalmología los especialistas recomiendan tener ciertos cuidados a la hora de la exposición al sol.

La médica oftalmóloga Betty G. Arteaga señaló que “los rayos ultravioletas (UVA y UVB) son altamente dañinos para la vista, en tanto otra zona comúnmente olvidada es la piel de los párpados, localización frecuente del cáncer de piel”.

A raíz de esto es importante protegerse porque, al igual que la piel, los ojos tienen memoria si han estado expuestos excesivamente a los rayos UV.

Los rayos solares pueden opacar el cristalino, generar cataratas y provocar degeneración macular y maculopatía solar que suele ser irreversible produciendo disminución de la visión permanente.

Anteojos con protección UV

Sin dudas que lo que recomiendan los especialistas para evitar estos problemas es usar lentes de sol con protección UV 100%.

Verano. No cualquier lente de sol sirve.

Lo importante no es el color de la lente sino que tenga la protección adecuada contra los rayos UV. Existen lentes transparentes con filtros ultravioletas.

Los niños son los más expuestos a sufrir afecciones en los ojos porque pasan mucho tiempo expuestos al aire libre. Se aconseja poner gorros y lentes con filtros UV.

En resumen, lo que hay que hacer es comprar lentes homologados con las características mencionadas anteriormente.