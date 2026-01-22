Verano en Argentina: el pueblo con mar ideal para vacaciones en familia

Las Grutas, en Río Negro, es un destino ideal para el verano en familia: playas cálidas, servicios y actividades para todas las edades.

Las Grutas es uno de los pueblos costeros más elegidos en verano. Foto: Archivo

Durante el verano, la costa argentina ofrece destinos que combinan tranquilidad, servicios y naturaleza, ideales para viajar en familia. Entre ellos, Las Grutas se destaca como uno de los pueblos con mar más elegidos por quienes buscan descansar, disfrutar de la playa y contar con propuestas pensadas para todas las edades.

Dónde se encuentra el destino Ubicada en la provincia de Río Negro, sobre el golfo San Matías, Las Grutas es conocida por tener algunas de las aguas más cálidas del litoral marítimo argentino. Esta característica la convierte en un lugar especialmente atractivo para familias con niños, ya que permite disfrutar del mar durante más horas y con mayor comodidad.

Las playas del pueblo se caracterizan por sus extensas bajadas y sectores amplios, lo que facilita el acceso y la estadía. Durante la temporada alta, hay guardavidas, paradores, alquiler de sombrillas y actividades recreativas, además de zonas más tranquilas para quienes prefieren un entorno relajado. También es posible realizar paseos en kayak, caminatas por los acantilados y excursiones cercanas.

Las Grutas Guardavidas, paradores y alquiler de sombrillas en temporada alta. Shutterstock Qué actividades ofrece para la familia Otro punto a favor es la infraestructura turística. Las Grutas cuenta con una amplia oferta de alojamientos, que va desde departamentos y casas hasta hoteles y complejos familiares. A esto se suma una variada propuesta gastronómica, con restaurantes que ofrecen pescados, mariscos y opciones adaptadas al público infantil.