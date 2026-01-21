La IA eligió la mejor playa de Brasil para el verano y la respuesta sorprendió a todos

Una inteligencia artificial analizó miles de datos y eligió a Praia do Sancho como la mejor playa de Brasil para disfrutar del verano.

Praia do Sancho, en Fernando de Noronha, fue la elegida por encima de destinos más famosos para el verano. Foto: Shutterstock

Brasil es uno de los destinos más buscados de Sudamérica en verano por sus playas paradisíacas, aguas cálidas y variedad de paisajes. En este marco, una herramienta de inteligencia artificial analizó miles de datos turísticos para definir cuál es la mejor playa del país, el resultado llamó la atención incluso de los viajeros más experimentados.

Según el análisis realizado por la IA, que tuvo en cuenta factores como calidad del agua, temperatura promedio, nivel de conservación natural, opiniones de turistas, accesibilidad y servicios, la playa mejor valorada no fue una de las más famosas a nivel internacional. La elegida fue Praia do Sancho, ubicada en el archipiélago de Fernando de Noronha, un destino que combina naturaleza protegida y belleza escénica.

shutterstock_2179798759 (2) La tendencia creciente es priorizar paisajes preservados y experiencias auténticas en verano. Foto: Shutterstock Qué es lo que hace única a esta playa de Brasil Esta playa se destaca por sus aguas cristalinas, arena clara y una biodiversidad marina excepcional. Al estar dentro de un parque nacional, el acceso es controlado, lo que permite preservar el entorno natural y garantizar una experiencia más tranquila. Para la IA, este equilibrio entre conservación ambiental y experiencia turística fue clave para posicionarla por encima de playas más concurridas.

Otro punto que influyó en la elección fue la calidad del entorno submarino. Praia do Sancho es considerada una de las mejores zonas de Brasil para el snorkel y el buceo, con alta visibilidad y presencia de tortugas, peces tropicales y delfines. Estos aspectos, sumados a la limpieza del agua y la baja contaminación, reforzaron su liderazgo en el ranking.