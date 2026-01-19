Un grupo mendocino logra una certificación clave y marca diferencia en la logística argentina

En un mercado donde la logística ya no se mide solo por velocidad y costos, Grupo All In sumó una credencial que pesa. Sus unidades Inland y Andescold alcanzaron la certificación FSSC 22000 (Categoría G, almacenaje y distribución) , un esquema internacional que eleva las exigencias sobre control, trazabilidad y gestión de riesgos.

La compañía remarcó que, con este resultado, se consolida como el único centro logístico de la Argentina certificado bajo este marco, reconocido por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI).

La evaluación estuvo a cargo de SGS y se realizó entre el 17 y el 20 de noviembre . Según la información difundida por el grupo, la auditoría revisó el funcionamiento integral del sistema de inocuidad: desde el ingreso de mercadería hasta el despacho.

El proceso no fue un trámite aislado, sino la etapa final de un recorrido más largo. En abril de 2025 , ambas unidades habían alcanzado FSSC DP Level 2 , un antecedente que marcó el punto de partida para escalar hacia un estándar más exigente.

La certificación obtenida se enfoca en operaciones de logística donde la inocuidad depende tanto del producto como del entorno y los procedimientos. En este caso, el alcance incluye recepción , almacenamiento en diferentes condiciones —seco, refrigerado y congelado— y despacho , con controles que buscan reducir desvíos y anticipar incidentes. También contempla una mirada “de punta a punta” sobre la trazabilidad , clave para reconstruir el recorrido de un lote, responder ante requerimientos de clientes y sostener la consistencia operativa.

Ese tipo de exigencia implica ordenar rutinas y dejar evidencia. Protocolos claros. Registros. Controles cruzados. Un sistema que no depende de gestos individuales, sino de una metodología que se repite. En la práctica, esto se traduce en una operación más previsible, donde los riesgos se identifican antes y los procesos quedan alineados con requisitos internacionales.

El impacto en clientes y mercados más exigentes

El grupo destacó que el valor del sello no es solo reputacional. En muchas cadenas de abastecimiento, la certificación funciona como una llave de entrada. Hay compradores que piden esquemas reconocidos globalmente para habilitar proveedores, planificar auditorías y sostener estándares comunes entre países. En ese contexto, contar con FSSC 22000 suma transparencia para quienes necesitan certezas, especialmente cuando la logística incluye productos sensibles y condiciones de conservación específicas.

Con el nuevo estatus, Grupo All In refuerza su propuesta de logística segura y alineada a lo que demanda el comercio internacional. La empresa también vinculó el resultado a una construcción cultural: la idea de que la inocuidad no es un “extra”, sino una forma de trabajo cotidiana. En su mensaje, subrayó una visión de largo plazo que combina cumplimiento normativo, eficiencia y control como parte central del servicio. En un sector cada vez más auditado, esa combinación puede marcar la diferencia.