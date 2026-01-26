Tu próximo aliado para el verano: batido de melón ¡super refrescante!

Receta de batido de melón ideal para el verano: fresco, liviano y natural, perfecto para hidratarse y sumar sabor en días de calor.

Este batido de melón es ideal para hidratarte en días de calor. Es liviano, natural y súper fácil de preparar, perfecto como desayuno, merienda o post entrenamiento. Una opción sencilla de preparar y perfecta para el verano. ¡Manos a la obra!

Batido de melón, la delicia del verano Batido de melón, la delicia del verano Shutterstock

Ingredientes (rinde 2 vasos) 300 gramos de melón pelado y en cubos.

200 ml de agua fría o leche vegetal.

Jugo de 1/2 limón.

1 cucharadita de miel o endulzante opcional .

Hielo a gusto.

Paso a paso para lograr un batido de melón delicioso 1- Colocar el melón en cubos en la licuadora.