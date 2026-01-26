Presenta:

Tendencias

|

Verano

Tu próximo aliado para el verano: batido de melón ¡super refrescante!

Receta de batido de melón ideal para el verano: fresco, liviano y natural, perfecto para hidratarse y sumar sabor en días de calor.

Candela Spann

Una auténtica delicia de verano, batido de melón
Shutterstock

Este batido de melón es ideal para hidratarte en días de calor. Es liviano, natural y súper fácil de preparar, perfecto como desayuno, merienda o post entrenamiento. Una opción sencilla de preparar y perfecta para el verano. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

Batido de melón, la delicia del verano
Batido de mel&oacute;n, la delicia del verano

Batido de melón, la delicia del verano

Ingredientes (rinde 2 vasos)

  • 300 gramos de melón pelado y en cubos.
  • 200 ml de agua fría o leche vegetal.
  • Jugo de 1/2 limón.
  • 1 cucharadita de miel o endulzante opcional .
  • Hielo a gusto.

Paso a paso para lograr un batido de melón delicioso

1- Colocar el melón en cubos en la licuadora.

2- Agregar el agua fría o leche vegetal.

3- Sumar el jugo de limón.

4- Incorporar la miel si se desea un toque dulce.

5- Agregar hielo a gusto.

6- Licuar hasta lograr una textura homogénea y bien fría.

7- Servir inmediatamente.

Beneficios del melón, una fruta excepcional

  • Alto contenido de agua, ayuda a la hidratación.

  • Bajo en calorías, ideal para dietas livianas.

  • Fuente de vitamina C, fortalece el sistema inmune.

  • Aporta antioxidantes naturales.

  • Contribuye a la salud de la piel.

  • Favorece la digestión.

  • Ayuda a reducir la retención de líquidos.

  • Refrescante y saciante de forma natural.

Prepará esta bomba de verano, batido de melón
Prepar&aacute; esta bomba de verano, batido de mel&oacute;n

Prepará esta bomba de verano, batido de melón

De la cocina a la mesa

Serví el batido bien frío, apenas licuado, para conservar su frescura y textura liviana. Podés presentarlo en vasos altos, con cubos de melón o una hoja de menta. Es ideal para arrancar el día, refrescar una tarde de verano o acompañar un desayuno liviano sin sumar pesadez. Preparalo y ¡a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas