Tu próximo aliado para el verano: batido de melón ¡super refrescante!
Receta de batido de melón ideal para el verano: fresco, liviano y natural, perfecto para hidratarse y sumar sabor en días de calor.
Este batido de melón es ideal para hidratarte en días de calor. Es liviano, natural y súper fácil de preparar, perfecto como desayuno, merienda o post entrenamiento. Una opción sencilla de preparar y perfecta para el verano. ¡Manos a la obra!
Te Podría Interesar
Ingredientes (rinde 2 vasos)
- 300 gramos de melón pelado y en cubos.
- 200 ml de agua fría o leche vegetal.
- Jugo de 1/2 limón.
- 1 cucharadita de miel o endulzante opcional .
- Hielo a gusto.
Paso a paso para lograr un batido de melón delicioso
1- Colocar el melón en cubos en la licuadora.
2- Agregar el agua fría o leche vegetal.
3- Sumar el jugo de limón.
4- Incorporar la miel si se desea un toque dulce.
5- Agregar hielo a gusto.
6- Licuar hasta lograr una textura homogénea y bien fría.
7- Servir inmediatamente.
Beneficios del melón, una fruta excepcional
-
Alto contenido de agua, ayuda a la hidratación.
Bajo en calorías, ideal para dietas livianas.
Fuente de vitamina C, fortalece el sistema inmune.
Aporta antioxidantes naturales.
Contribuye a la salud de la piel.
Favorece la digestión.
Ayuda a reducir la retención de líquidos.
Refrescante y saciante de forma natural.
De la cocina a la mesa
Serví el batido bien frío, apenas licuado, para conservar su frescura y textura liviana. Podés presentarlo en vasos altos, con cubos de melón o una hoja de menta. Es ideal para arrancar el día, refrescar una tarde de verano o acompañar un desayuno liviano sin sumar pesadez. Preparalo y ¡a disfrutar!