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Tu intestino depende de esto: la cantidad de fibra recomendada para cada etapa de la vida

La cantidad de fibra que tu cuerpo necesita cambia con la edad y casi nadie lo sabe. Lo que ocurre en tu intestino cuando no consumes la fibra que necesitas.

Julián Martínez

Beneficios para tu intestino. Foto: Archivo

Beneficios para tu intestino. Foto: Archivo

La fibra es el nutriente que participa en la salud de tu intestino, alimenta la microbiota, favorece una mejor digestión y ayuda a regular los niveles de glucosa y colesterol. A pesar de sus beneficios, la gente consume menos fibra de la recomendada.

Cuánta fibra necesita cada persona según su edad

Las recomendaciones actuales indican que las niñas de 14 a 18 años necesitan alrededor de 22 gramos de fibra al día. En el caso de los niños de esa misma edad, la cantidad recomendada asciende a 28 gramos diarios. Para las mujeres de 19 a 70 años, la cifra sugerida es de 25 gramos, mientras que los hombres de 19 a 70 años requieren cerca de 30 gramos al día.

Los expertos dicen que la fibra a menudo es olvidada.
Los expertos dicen que la fibra a menudo es olvidada.

Consumir suficiente fibra aporta beneficios que van mucho más allá del tránsito intestinal. Este nutriente ayuda a mantener una microbiota saludable, favorece el equilibrio digestivo y contribuye al control del azúcar en sangre. También participa en la reducción de procesos inflamatorios y ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol.

Tostada de frijoles Una receta simple y en pocos minutos de tostada de frijoles. Foto: Shutterstock
Tostada de frijoles Una receta simple y en pocos minutos de tostada de frijoles. Foto: Shutterstock

Cambios que marcan la diferencia

Muchos alimentos de consumo habitual contienen fibra en cantidades importantes. Entre ellos destacan el aguacate, las frambuesas, la pera, la alcachofa, el brócoli y la zanahoria. También sobresalen cereales y granos como la quinoa, la avena, el arroz integral y la tortilla de maíz.

Las legumbres son otra fuente destacada. Los garbanzos, los frijoles y las lentejas aportan una gran cantidad de fibra y nutrientes. Las semillas de chía también figuran entre los alimentos más valorados por su contenido de fibra y su aporte para la salud digestiva.

Pequeños cambios en la alimentación ayudan a alcanzar las cantidades recomendadas. Elegir pan integral en lugar de pan blanco, añadir una taza de lentejas o frijoles en alguna comida del día, consumir frutas como pera o manzana y sumar verduras en la cena son hábitos que marcan una diferencia.

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