Tu corazón te avisa: los hábitos saludables que bajan la presión arterial

Controla tu presión arterial cuando puedas y consulta a tu médico. Ten buenos hábitos. Tu corazón te avisa.

La hipertensión afecta a 1 de cada 3 adultos en el mundo. La mayoría no lo sabe. La OMS estima que 1.280 millones de personas viven con presión alta. Es una de las principales causas de infarto y derrame cerebral. El problema es que avanza sin avisar. Muchos la tienen y no lo saben hasta que el daño ya está hecho.

Presión arterial: lo que sí funciona y tiene respaldo científico El sodio es el enemigo silencioso. La OMS recomienda no pasar de 5 gramos de sal al día, pero el consumo promedio mundial duplica esa cifra. Reducir la sal baja la presión en pocas semanas. No hace falta eliminarla por completo, solo moderar.

El lema del Día Mundial de la Hipertensión es ¡Mida su presión arterial con precisión, contrólela y viva más tiempo Foto: MDZ Controla tu presión y consulta un médico Foto: MDZ El potasio equilibra lo que el sodio descontrola. El plátano, la papa, las espinacas y los frijoles son ricos en este mineral. Varios estudios publicados en The American Journal of Clinical Nutrition muestran que aumentar el potasio en la dieta reduce la presión sistólica entre 3 y 5 mmHg.

Caminar 30 minutos al día, cinco días a la semana, baja la presión tanto como algunos medicamentos leves. El ejercicio aeróbico regular reduce la presión sistólica entre 4 y 9 mmHg según la Asociación Americana del Corazón.

Cómo mantener controlada la presión arterial con ejercicios isométricos estáticos (Shutterstock). Cómo mantener controlada la presión arterial con ejercicios isométricos estáticos (Shutterstock). El estrés crónico activa el sistema nervioso y eleva la presión de forma sostenida. Técnicas como la respiración profunda, el yoga o simplemente dormir bien tienen un efecto real y medido. Dormir menos de seis horas por noche se asocia con un riesgo 20% mayor de hipertensión.