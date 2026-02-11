Truco simple para multiplicar la lengua de suegra y llenar la casa de nuevas macetas

Con una hoja sana y riego mínimo, se puede reproducir una lengua de suegra en el interior de casa en pocas semanas.

La lengua de suegra se ganó un lugar en miles de hogares por una razón sencilla: aguanta casi todo. Tolera riegos espaciados, se adapta a interiores con poca luz y, además, se reproduce con un método accesible incluso para quienes nunca cuidaron una planta.

Con una sola hoja, una maceta con drenaje y un sustrato liviano, es posible obtener nuevos ejemplares para repartir por la casa, regalar o armar un rincón verde sin gastar. Eso sí: el secreto no está en hacer mucho, sino en no apurarse y evitar el exceso de agua.

Lo básico antes de empezar: herramientas y materiales El punto de partida es elegir una hoja sana. Debe verse firme, con buen color y sin manchas, porque la calidad del corte define gran parte del resultado. También se necesita una tijera o cuchillo bien limpio para no contaminar la herida de la planta. Sumá una maceta con agujeros en la base, ya que el drenaje es clave para que no aparezca la pudrición. Para el sustrato, lo ideal es algo aireado: tierra para interior combinada con arena o perlita funciona muy bien porque no retiene humedad de más. A todo eso hay que agregarle un ingrediente que muchos subestiman: paciencia.

La presencia de la lengua de suegra en un hogar o negocio trae grandes beneficios Foto: Archivo La planta del jardín que atrae la buena energía. Fuente: Freepik. El paso a paso con hojas: corte, cicatrización y plantado Primero, hay que separar la hoja desde la base de la planta madre. Si la idea es sacar más de un ejemplar, esa hoja puede dividirse en segmentos de entre 5 y 8 centímetros. Cada tramo va a convertirse en un futuro brote si se hace correctamente. Luego viene una etapa que parece menor, pero define el éxito: dejar cicatrizar. Los trozos deben descansar en un lugar seco, con sombra, durante 24 a 48 horas. Ese tiempo permite que el corte “cierre” y reduce el riesgo de que se pudra al entrar en contacto con la tierra.

Mientras cicatrizan, se prepara la maceta con el sustrato liviano. Después, se plantan los esquejes en posición vertical, enterrando apenas la base unos 2 o 3 centímetros. No hace falta apretar la tierra con fuerza: basta con afirmar el segmento para que no se mueva. Y acá aparece otra regla de oro: regar muy poco. En esta etapa inicial, solo se humedece el sustrato y luego se mantiene un riego espaciado, cada 10 a 15 días, según el clima y la ventilación del ambiente.