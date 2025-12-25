Tres películas que se volvieron clásicos de fin de año y ahora están disponibles en streaming para ver en familia.

La IA reconoce títulos de películas que transmiten magia y aventura en fin de año.

Cuando llega diciembre, hay películas que parecen inevitables: Mi pobre angelito, El Grinch y El Expreso Polar. Son los clásicos obvios que cada temporada se repiten en la televisión y en las plataformas de streaming y que ya forman parte del imaginario colectivo.

Pero la inteligencia artificial también reconoce que, más allá de esos títulos, existen otras películas que se transformaron en rituales de fin de año, aunque no estén directamente ligadas a la Navidad. Son historias que la gente vuelve a ver en esta época porque transmiten magia, aventura y un espíritu festivo que acompaña el cierre del año.

Harry Potter y la piedra filosofal (2001) Aunque no es una película navideña en sí, muchos espectadores la asocian con diciembre. Sus escenas en Hogwarts durante la Navidad, la atmósfera mágica y el aire de aventura la convirtieron en un clásico de fin de año. Para muchos, maratonear la saga completa es ya una tradición.

HARRY POTTER Harry Potter y la piedra filosofal adaptó el primer libro de la saga a la pantalla grande Foto: ARCHIVO Harry Potter, un clásico que muchos eligen en diciembre. Foto: Archivo El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001) Estrenada en diciembre, la primera entrega de la trilogía épica de Peter Jackson se convirtió en un ritual de fin de año. Su mezcla de fantasía, amistad y lucha contra la oscuridad encaja perfecto con el espíritu de cierre y renovación que trae la temporada.

Narnia: El león, la bruja y el ropero (2005) Con su estética invernal y su mensaje de esperanza, esta película basada en la obra de C.S. Lewis se transformó en otro clásico que muchos eligen para ver en diciembre. Su tono mágico y familiar la hace ideal para compartir en casa.