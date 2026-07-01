Tiene solo dos episodios y cuenta la vida del hombre que cambió la comedia para siempre

Si hay un hombre que transformó para siempre la forma de hacer comedia en Hollywood, ese es Mel Brooks . Director, guionista, actor y productor, fue el responsable de películas que desafiaron las reglas del humor y demostró que la sátira podía ser tan inteligente como provocadora. El pasado 28 de junio, esta leyenda viviente alcanzó un nuevo hito al cumplir 100 años .

Películas como The Producers (1967), Locuras en el Oeste (1974), El joven Frankenstein (1974) o Spaceballs: Hay un Loco Suelto en el Espacio (1987), son solo algunos de los títulos que lo convirtieron en uno de los grandes artífices del cine cómico moderno .

Para celebrar su vida y su legado, este año se lanzó Mel Brooks: ¡El hombre de 99 años!, una miniserie documental dirigida por Judd Apatow y Michael Bonfiglio, disponible en HBO Max. Estrenada poco antes de su centenario, esta producción en dos partes repasa los grandes éxitos de su carrera, así como las experiencias personales que influenciaron su mirada sobre el humor.

La miniserie reconstruye el camino de Brooks desde su infancia en Brooklyn, su paso por la Segunda Guerra Mundial y sus primeros trabajos como guionista televisivo hasta convertirseen uno de los grandes renovadores de la comedia en Hollywood.

Además hay todo un apartado dedicado a las personas que marcaron su vida. La relación con su esposa Anne Bancroft, a quien conoció en 1961, la amistad con el actor y comediante Carl Reiner y el intercambio con varias generaciones de comediantes ayudan a entender cómo fue construyendo una mirada artística que siempre desafió los límites del humor sin perder humanidad.

Pero lo más interesante está en cómo cada etapa de su vida se relaciona con su forma de entender el humor. El documental deja claro que Brooks nunca hizo bromas únicamente para provocar carcajadas, sino que detrás de la sátira siempre hubo una mirada profundamente política, capaz de ridiculizar al poder y a los prejuicios utilizando la risa como arma.

Tráiler de la docuserie sobre Mel Brooks

El director y guionista Judd Apatow, admirador declarado de Mel Brooks, ya había demostrado en otros trabajos que sabe escuchar a los grandes nombres de la comedia. Construye una propuesta cargada de admiración, pero que también funciona como un espacio para hablar de las pérdidas personales, del paso del tiempo y de cómo la comedia fue una herramienta para atravesar momentos difíciles.

La docuserie reúne entrevistas con figuras como Jerry Seinfeld, Adam Sandler, Ben Stiller, Sarah Silverman, Conan O'Brien y Dave Chappelle, entre otros, quienes ayudan a entender la influencia de Brooks sobre varias generaciones de humoristas. A eso se suman conversaciones con el propio Mel Brooks y abundante material de archivo. Además, incluye algunas de las últimas entrevistas filmadas con Rob Reiner y David Lynch, los cineastas ya fallecidos.

En su estreno, la recepción crítica fue muy positiva. Varios medios especializados destacaron que Apatow y Bonfiglio lograron equilibrar el homenaje con una mirada íntima sobre el artista. Los fanáticos también valoraron el acceso directo a Brooks y la enorme cantidad de material inédito y testimonios de colegas que ayudan a comprender la magnitud de su legado.

Lejos de ser un simple relato biográfico, Mel Brooks: ¡El hombre de 99 años! es una recomendación indispensable para los amantes de la historia del cine, la comedia y los grandes personajes que cambiaron las reglas del juego. Incluso quienes conocen poco la obra de Brooks encontrarán aquí una excelente puerta de entrada para descubrir por qué su influencia sigue estando tan vigente. Los 2 episodios se encuentran disponibles en el catálogo de HBO Max.