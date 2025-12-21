Tensión máxima: qué anticipa la inteligencia artificial sobre una posible entrada de Estados Unidos a Venezuela

Estados Unidos volvió a endurecer su postura contra Venezuela y en las últimas horas confiscó un segundo buque petrolero vinculado al comercio exterior venezolano, en el marco del bloqueo y las sanciones vigentes. La medida se suma a una serie de operativos navales recientes que apuntan directamente a los ingresos energéticos del Gobierno de Caracas.

Con este escenario, empieza a instalarse con más fuerza la idea de que una invasión terrestre podría estar en el horizonte, al menos como posibilidad estratégica. La tensión regional, el despliegue militar en el Caribe y el cierre progresivo de salidas económicas alimentan esa hipótesis. Ante este contexto, se le consultó a la inteligencia artificial de OpenAI, ChatGPT, para analizar si una entrada de Estados Unidos a Venezuela es realmente viable y en qué plazos podría ocurrir.

Según el análisis del modelo, una invasión terrestre no sería el primer paso, aunque no se descarta en un escenario de ruptura total.

"Los movimientos actuales de Estados Unidos indican una estrategia de asfixia económica y control marítimo. En este punto, una entrada terrestre inmediata no es el escenario más probable", indicó la inteligencia artificial.

ChatGPT señala que, históricamente, Estados Unidos prioriza fases previas antes de cualquier desembarco: sanciones extremas, aislamiento diplomático, bloqueos selectivos y operaciones navales.

"Cuando una potencia opta por una invasión por tierra, previamente intenta debilitar al máximo la capacidad económica y logística del país objetivo. Venezuela se encuentra en una fase avanzada de presión, pero no en la final", agregó el sistema.

Cuándo cambiaría el escenario, según ChatGPT

La inteligencia artificial remarca que el punto de quiebre no es un hecho aislado, sino la acumulación de señales políticas y militares.

"Una invasión terrestre se vuelve más probable si se combinan tres factores: ruptura total de negociaciones, justificación pública sostenida ante la comunidad internacional y movimientos logísticos visibles de gran escala", explicó ChatGPT.

Donald Trump efe La inteligencia artificial de OpenAI, ChatGPT, analizó el escenario y señaló que la estrategia actual de Estados Unidos se concentra en la presión económica y marítima antes que en una invasión terrestre. EFE

En ese sentido, la IA considera que el corto plazo sigue dominado por acciones indirectas, pero advierte que la situación puede mutar si Caracas responde con medidas que afecten intereses estratégicos estadounidenses.

"Si Venezuela interfiere directamente con activos estadounidenses o regionales, la probabilidad de una intervención directa aumenta de forma significativa", señaló el modelo.

La advertencia final de la inteligencia artificial

Lejos de poner una fecha concreta, ChatGPT insiste en que hablar de un día exacto es inviable, pero sí marca una tendencia. "No existe una fecha determinada para una invasión. Lo que existe es una ventana de riesgo creciente. Cada nuevo operativo eleva la tensión y reduce el margen diplomático", concluyó la inteligencia artificial.

En síntesis, según el análisis de la inteligencia artificial de OpenAI, Estados Unidos no estaría preparando una invasión terrestre inmediata a Venezuela, pero la confiscación de buques y el refuerzo del bloqueo acercan el escenario a una zona de mayor peligro, donde una escalada militar ya no puede descartarse a mediano plazo.