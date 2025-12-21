Video: Estados Unidos difundió las imágenes luego de incautar un buque petrolero cerca de Venezuela

Estados Unidos volvió a incautar un buque petrolero en el mar Caribe, en una operación que apunta a reforzar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

El buque fue incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.

Mientras las presiones en el Caribe continúan en aumento constante, este sábado Estados Unidos interceptó nuevamente un buque en el mar Caribe, esta vez con bandera panameña. Este hecho, del cual ahora se difundieron imágenes, se suma al ocurrido hace algunos días, cuando las fuerzas estadounidenses incautaron un buque Skipper que transportaba crudo y que fue confiscado.

Según informaron altos funcionarios, este nuevo barco incautado se llamaba Centuries, que no estaría dentro de la lista de buques petroleros sancionados por Estados Unidos. A su vez, pudieron determinar que esta embarcación pertenece a una empresa petrolera que se encarga de trasladar este material desde Venezuela hacia China, donde se encuentra dicha empresa.

Se trata de un hecho que se da incluso luego de la intensificación del bloqueo a la entrada y salida de buques petroleros, donde Donald Trump había manifestado: “Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”.

Luego de informar sobre esta nueva acción de la Guardia Costera en el mar Caribe, Estados Unidos compartió las imágenes del momento en que abordaron el buque en medio de aguas internacionales, una acción que además estuvo acompañada por el sobrevuelo de helicópteros militares mientras las fuerzas estadounidenses abordaban este barco con bandera panameña.

La operación, ejecutada este sábado, incluyó el sobrevuelo de helicópteros militares y el abordaje directo del Centuries por parte de fuerzas estadounidenses.