Tendencia: este es el motivo por el que hay que rociar la ropa con vinagre antes de lavarla

Prelavar la ropa con vinagre tiene muchos beneficios para las prendas. El ácido acético de este ingrediente es útil para la limpieza.

El vinagre blanco es el ingrediente más importante al lavar la ropa Foto: Shutterstock

Los expertos en limpieza tienen un truco casero que es tendencia. Se trata de rociar la ropa con vinagre antes de llevarla a la lavadora. Esto sirve para eliminar bacterias y olores rebeldes sin dañar el bolsillo ni las fibras.

Truco con vinagre Las prendas absorben mucho más que manchas. Con el uso y el paso del tiempo acumulan microorganismos, restos de transpiración y partículas del ambiente y el jabón tradicional no siempre puede erradicarlas.

Evita cometer este error al sacar tu ropa del lavarropa Foto: Shutterstock El lavado mejora con el uso del vinagre. Foto: Shutterstock Es por eso que resurgió el método de bajo costo y sustentable que es furor: el uso del vinagre como tratamiento de prelavado.

El secreto del éxito del vinagre en la limpieza reside en el ácido acético. Los estudios señalan que este componente tiene una alta capacidad antibacteriana y desodorizante.

El vinagre es un ingrediente infalible contra el olor a humedad y el sudor persistente, es desinfectante, tiene un efecto suavizante y revitaliza los colores.