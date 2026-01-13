Cómo hacer una limpieza del celular para liberar memoria y mejorar su rendimiento

Con el uso diario, el celular empieza a mostrar señales claras de falta de espacio: aplicaciones que tardan en abrir, fotos que no se pueden guardar y mensajes constantes de “almacenamiento lleno”. Aunque muchos piensan que la única solución es cambiar de equipo, una limpieza adecuada puede devolverle velocidad y liberar memoria en pocos minutos.

La acumulación de archivos innecesarios es uno de los principales motivos por los que el teléfono se vuelve lento. Fotos duplicadas, videos pesados, aplicaciones que ya no se usan y datos en caché ocupan espacio sin que el usuario lo note.

El primer paso es revisar la galería. Videos largos, capturas de pantalla antiguas y fotos repetidas suelen ser los archivos que más memoria consumen. Borrarlos o pasarlos a la nube libera espacio de inmediato. También conviene revisar la carpeta de descargas, donde suelen quedar PDFs, imágenes y archivos que ya cumplieron su función.

Muchas apps almacenan datos temporales que con el tiempo se vuelven innecesarios. Desde los ajustes del celular se puede borrar la caché sin perder información importante. Esta acción ayuda a recuperar memoria y mejora el funcionamiento general del dispositivo.

Si una aplicación no se abre desde hace meses, probablemente esté ocupando espacio sin aportar nada. Eliminar apps poco utilizadas es una de las formas más efectivas de liberar memoria interna.

Borrar la caché de las aplicaciones mejora el rendimiento.

Usá la nube para fotos y videos

Servicios como Google Fotos o iCloud permiten guardar contenido multimedia sin ocupar espacio físico en el celular. Activar la copia de seguridad y borrar los archivos locales es una solución simple y segura.

Reiniciá el celular con regularidad

Aunque parezca un detalle menor, reiniciar el dispositivo ayuda a cerrar procesos en segundo plano y a optimizar el uso de la memoria.

Hacer una limpieza del celular cada cierto tiempo no solo libera espacio, sino que también mejora el rendimiento y prolonga la vida útil del equipo. Con unos pocos ajustes, es posible evitar que el almacenamiento vuelva a convertirse en un problema.