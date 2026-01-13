No es con bicarbonato: el truco de limpieza con un solo ingrediente para dejar el microondas impecable

Es posible dejar el aparato impecable con una limpieza sencilla usando vinagre blanco y agua. En cinco minutos quedará impecable.

El microondas es uno de los electrodomésticos más usados del hogar, por eso su limpieza es muy necesaria. El aparato acumula grasa y salpicaduras de comida casi a diario. Sin embargo, existe un truco casero económico para dejarlo impecable.

Limpieza de microondas El método de limpieza aprovecha la capacidad desengrasante y desinfectante del vinagre blanco potenciada con el vapor del agua caliente. Se trata de un truco sencillo muy efectivo que ayuda a desprender la suciedad incrustada.

limpieza microondas Quedará impecable con esta limpieza. Para este trabajo se necesitará media taza de vinagre blanco, conocido por sus propiedades ácidas, media taza de agua para poder diluir el vinagre y generar el vapor y un bol apto para microondas.

La solución se coloca dentro del bol y se enciende el microondas durante cinco minutos. No hay que abrir la puerta de inmediato una vez que el tiempo termine. Se deja el bol con la puerta cerrada durante cinco minutos más para que el vapor siga actuando.

Luego retirar el bol y con un paño limpio o una esponja suave se realiza la limpieza por todas las superficies internas del aparato. La grasa y las manchas se desprenden con una sorprendente facilidad.