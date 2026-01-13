Qué es la onicofagia, el hábito poco saludable que afecta a miles de personas

Se trata del mal hábito de comerse las uñas. La psicología señala que hay cargas emocionales detrás de la onicofagia. Puede afectar la salud.

Muchas veces las personas están en la computadora, en la fila del banco o charlando y al mismo tiempo se están mordiendo las uñas. Ese acto que puede pasar desapercibido se conoce como onicofagia. Se trata de una conducta repetitiva que se inicia en la niñez y puede persistir en la adultez.

La onicofagia Si bien muchos toman a la ligera ese comportamiento automático es un puente entre las emociones y el cuerpo. El estrés, la ansiedad y el aburrimiento lleva a esa práctica. Incluso también las tensiones internas.

El término onicofagia tiene raíces griegas: onyx es uña y phagein comer. Es el hábito crónico de morderse las láminas ungueales y, con frecuencia, los tejidos blandos que las rodean. Para la psicología es una conducta repetitiva centrada en el cuerpo.

Hay que entender que no se trata de una decisión racional, sino de una respuesta automática. En algunas ocasiones aparece como vía de escape o de descarga frente a distintos estados emocionales. Es un recurso inconsciente para regular el malestar interno.

Esto puede dañar la salud en general. Por un lado, el deterioro cutáneo y ungueal altera la matriz de la uña. Mientras que las microlesiones en la piel eliminan la protección natural dejando los dedos expuestos.