Subas y bajas de tensión en verano: cómo cuidar heladera, TV y PC sin gastar de más

En verano , la electricidad se vuelve un tema sensible. El calor empuja el uso de aires acondicionados, ventiladores y heladeras a máximo ritmo. Y, cuando la demanda sube, también crece la chance de cortes, microcortes y variaciones de voltaje. El resultado puede ser caro: electrodomésticos que fallan, fuentes que se queman o equipos que quedan inestables.

En un contexto donde reemplazar un aparato duele en el bolsillo, pensar una defensa básica para el hogar deja de ser un capricho y pasa a ser prevención.

Hace poco, el exsecretario de Energía Emilio Apud advirtió que la infraestructura energética está ajustada y que los picos de consumo pueden empujar el sistema al límite. Señaló que, si una parte del parque de generación o una máquina clave sale de servicio por sobrecarga, el panorama se puede complicar. Con esa alerta sobre la mesa, vale la pena entender qué dispositivos existen y cómo elegirlos sin caer en compras innecesarias.

El primer filtro es numérico. Para decidir qué comprar, hay que estimar el consumo en watts de lo que se quiere proteger. Ese dato suele aparecer en la etiqueta del equipo, en el manual o en la ficha técnica online.

Si se van a conectar varios aparatos al mismo protector, se suman los consumos y se elige una capacidad superior al total. La idea no es ir “justo”. Es dejar margen. Las subas repentinas de tensión y los arranques de motores (como los de heladeras) pueden exigir más durante segundos y ahí es donde aparecen los problemas.

Paso 2: definir el objetivo según el tipo de equipo

No todos los aparatos requieren lo mismo. Un protector de voltaje suele ser útil para electrodomésticos y notebooks, porque corta o bloquea cuando el voltaje sale de rango. Un estabilizador apunta a mantener una salida más pareja y se usa mucho en computadoras de escritorio, impresoras y televisores. En un escalón superior está la UPS: además de regular, tiene batería interna.

Las UPS “interactivas” aportan minutos de autonomía y sirven para PC, consolas, monitores y equipos que no querés que se apaguen de golpe. Las UPS “online” son más avanzadas y se orientan a entornos donde un corte puede ser crítico, como servidores o sistemas de trabajo permanentes.

Paso 3: ajustar presupuesto sin perder protección real

El dinero manda, pero conviene gastarlo con criterio. Un estabilizador simple resuelve fluctuaciones moderadas. Una UPS cuesta más, pero suma una ventaja clave: tiempo para reaccionar. Eso significa guardar archivos, cerrar programas y apagar de forma segura. En cortes cortos, incluso puede permitir seguir unos minutos sin perder lo que estabas haciendo. En hogares con teletrabajo o estudio, esa diferencia se nota. En cambio, si el objetivo es proteger una heladera o un lavarropas, suele ser más efectivo un buen protector de tensión específico, porque el riesgo principal es la variación y no la necesidad de batería.

La diferencia conceptual entre estabilizador y UPS es sencilla: el estabilizador regula, la UPS regula y además sostiene con batería. Esa combinación protege mejor frente a microcortes y apagones, y reduce el estrés sobre fuentes y placas. También puede funcionar como puente hasta que se active una alternativa, como un generador en casos puntuales.

Proteger equipos no evita todos los problemas, pero reduce mucho las chances de daño. El camino más práctico es pensar en tres preguntas: cuánto consumen los aparatos, para qué se necesita la protección y cuánto se puede invertir. Con eso, se elige mejor y se evitan compras a ciegas. En un verano de demanda alta, ese pequeño escudo eléctrico puede terminar siendo la diferencia entre un susto y una factura de reparación.