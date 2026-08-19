"Son más resistentes a las enfermedades": los gatos negros tienen un pelaje privilegiado, según un estudio científico

Además de ser los gatos más leales y juguetones, un estudio comprobó que el gen de su pelaje les ayuda a prevenir diferentes enfermedades.

Los gatos de color negro cargan con diferentes prejuicios por su color desde hace años. Sin embargo, diferentes especialistas y la creciente adopción de estos felinos han advertido que se trata de animales leales, cariñosos y divertidos con un pelaje brillante que pocos tienen.

El canal de YouTube Zona Gatos, con varios videos sobre el comportamiento de los felinos, explicó que este animal se caracteiza por su personalidad juguetona y amable. Pero lo que pocos saben es que los gatos negros son más resistentes a las enfermedades, según lo comprobó un estudio de New Scientist.

Como explica Zona Gatos, las mutaciones que dan lugar al pelaje negro pertenecen a la misma familia de genes que las implicadas en enfermedades humanas como el sida, por lo que puede ser que los gatos negros sean más resistentes a las enfermedades que otros de diferentes colores. Algunos estudios concluyeron que el pelaje negro tiene poco que ver con el camuflaje y más con la salud de los felinos.

Un gran porcentaje de gatos negros tienen los ojos amarillos. Archivo ¿Hay más gatos negros? Cada vez vemos más gatos negros y se debe a un gen dominante presente en muchos animales. Esto significa que si una gata negra y otro no negro tienen gatitos, todos tienen la posibilidad de ser negros. Incluso, si ambos padres tienen el gen del color negro aumentan las posibilidades de que su descendencia sea negra. Por esto existen más gatos negros que de cualquier otro color.