Solución natural para el verano: la alternativa al espiral que ahuyenta mosquitos

En verano, los mosquitos se multiplican y las soluciones naturales ganan terreno para mantenerlos alejados.

El verano invita a disfrutar del aire libre, pero también exige cuidados frente a los insectos. Foto: Shutterstock

Con la llegada del verano, los mosquitos vuelven a convertirse en uno de los principales enemigos de patios, jardines y encuentros al aire libre. Frente al uso de productos industriales, cada vez más personas optan por alternativas naturales, económicas y fáciles de preparar en casa.

Más allá de los espirales industriales, existen opciones caseras que aprovechan el poder de ciertas plantas aromáticas. Al quemarse, liberan aceites esenciales en el humo que incomodan a los mosquitos y ayudan a mantenerlos alejados de manera más amigable con el ambiente.