La nueva tendencia del verano: adiós a las clásicas piletas color celeste
Las piletas blancas se convierten en protagonistas del verano y redefinen la estética del descanso.
Durante décadas, el celeste fue el color indiscutido de las piletas familiares y de clubes. Esa tonalidad, asociada al agua cristalina y al cielo despejado, construyó lo que imaginamos cuando pensamos en el verano. Sin embargo, en los últimos años comenzó a ganar terreno una estética diferente, más ligada al diseño y a las tendencias internacionales: las piletas blancas.
El cambio no es casual. Mientras las piletas celestes remiten a lo tradicional, a la pileta “de toda la vida”, el blanco propone una experiencia visual distinta y minimalista. El agua adopta reflejos turquesa y transparentes y el entorno se ve más luminoso.
Te Podría Interesar
Del celeste tradicional al blanco minimalista: la tendencia del verano
-
Piletas celestes: evocan frescura, tradición y el imaginario de la pileta “de toda la vida”. Son fáciles de identificar y transmiten la sensación de agua limpia y transparente.
Piletas blancas: aportan un aire moderno y sofisticado. El agua se ve más clara, con reflejos turquesa, y el entorno adquiere un aspecto minimalista que combina con jardines contemporáneos y mobiliario de diseño.
El paso del celeste al blanco no es solo una cuestión de diseño, sino también de cómo se vive el verano. Las piletas blancas se asocian a un estilo más relajado, elegante y “de revista”, mientras que las celestes mantienen el encanto de lo clásico y lo popular.