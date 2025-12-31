La nueva tendencia del verano: adiós a las clásicas piletas color celeste

Las piletas blancas se convierten en protagonistas del verano y redefinen la estética del descanso.

Durante décadas, el celeste fue el color indiscutido de las piletas familiares y de clubes. Esa tonalidad, asociada al agua cristalina y al cielo despejado, construyó lo que imaginamos cuando pensamos en el verano. Sin embargo, en los últimos años comenzó a ganar terreno una estética diferente, más ligada al diseño y a las tendencias internacionales: las piletas blancas.

El cambio no es casual. Mientras las piletas celestes remiten a lo tradicional, a la pileta “de toda la vida”, el blanco propone una experiencia visual distinta y minimalista. El agua adopta reflejos turquesa y transparentes y el entorno se ve más luminoso.