Si sientes fatiga y se te cae el cabello, los alimentos que debes comer ya a los 35

Los alimentos que toda mujer de 35 años necesita para frenar el cansancio extremo. Protege tu cuerpo.

Tu cuerpo cambia por completo al cumplir los 35 años. La falta de ciertos alimentos esenciales en el día a día provoca problemas de salud que puedes evitar de forma sencilla y más si se cae el cabello o tienes debilidad.

Los nutrientes clave que transforman tu bienestar Si notas que tus periodos son muy abundantes, necesitas un buen aporte de hierro. La falta de este mineral causa debilidad general y afecta tu rendimiento diario. Consigue este mineral al comer carne de res, lentejas, quinoa y garbanzo en tus comidas básicas.

La carne magra, el pescado, los frutos secos y los huevos son buenas fuentes de proteínas. Getty Images El bajo estado de ánimo suele ligarse a la falta de vitamina D y omega tres. Si te sientes triste sin razón, ajusta tu dieta con estos alimentos: las sardinas, los champiñones, el salmón y el yogurt natural van a mejorar tu energía mental.

La fatiga crónica y el cansancio extremo avisan que falta vitamina B12 en tu organismo. Este nutriente es vital para el sistema nervioso y la producción de glóbulos rojos. Encuentra la solución en alimentos como el atún, los huevos y el hígado de res.