Si encuentras una botella junto a la rueda, sigue estos consejos de seguridad

Una botella junto a la rueda no confirma un intento de robo, pero los engaños por distracción existen: estas son las pautas oficiales para actuar con seguridad.

Una botella de plástico encajada junto a una rueda puede pasar por basura arrastrada por el viento. En redes sociales, sin embargo, la imagen circula como señal de una supuesta maniobra para obligar al conductor a bajar del coche. Antes de reaccionar, conviene distinguir entre una advertencia útil y una historia todavía no acreditada oficialmente.

La versión viral sostiene que el objeto se coloca junto al neumático trasero del lado del acompañante. Al iniciar la marcha, el plástico cruje; el conductor se detiene y abandona el vehículo, a veces con el motor encendido, las llaves dentro o una puerta abierta. Ese instante permitiría sustraer el coche o las pertenencias del habitáculo. En las fuentes oficiales consultadas no aparece una alerta específica que confirme esa modalidad. Sí existe constancia de robos basados en provocar una distracción alrededor de automóviles estacionados.

Los robos por distracción que sí están documentados La referencia oficial más reciente localizada es una operación difundida por la Guardia Civil en junio de 2025. Ocho personas fueron detenidas por una veintena de hurtos cometidos mediante el denominado “método de la siembra” en aparcamientos de supermercados, grandes superficies y gasolineras de la Comunidad de Madrid.

Un integrante del grupo preguntaba por una dirección o señalaba objetos supuestamente caídos al suelo; mientras la víctima apartaba la vista, otro accedía al coche. La investigación atribuyó a la organización sustracciones y operaciones con tarjetas por unos 60.000 euros. La botella no figura en ese comunicado, pero el principio es similar: generar una anomalía para controlar la atención durante unos segundos.

Imagen creada con IA MDZ Cómo actuar ante una botella o un ruido inesperado Si se detecta una botella u otro elemento extraño antes de subir, no hace falta asumir automáticamente que hay delincuentes cerca. Lo prudente es observar el entorno, mantener el coche cerrado y, si el lugar está aislado o alguien actúa de forma sospechosa, alejarse hacia una zona concurrida y avisar al personal de seguridad o a las autoridades. No conviene enfrentarse a nadie. Si el ruido aparece con el vehículo en movimiento y este responde con normalidad, se puede buscar un punto iluminado y seguro para detenerse. Una pérdida de control, un testigo encendido o cualquier indicio real de avería exige parar cuanto antes sin poner en peligro al resto del tráfico.