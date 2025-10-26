Semillas de calabaza: el último truco y más barato para atraer la abundancia y prosperidad en noviembre

Este pequeño alimento no solo aporta beneficios para la salud, sino que atrae buenas energías. Te contamos cómo usarlo para empezar bien noviembre.

Las semillas de calabaza ofrecen una gran cantidad de beneficios para la salud ya que contienen un alto contenido de vitaminas, minerales y fibra, los cuales fortalecen el sistema inmunológico, mejoran la digestión y protegen al corazón. Pero lo que pocos saben es que estas semillas son perfectas para atraer la abundancia y prosperidad.

Para hacer el ritual necesitarás un puñado de semillas de calabazas naturales, sin tostar; un recipiente o plato de barro; vela dorada o verde; y una rama de canela o laurel. Si podés comprar una calabaza y extraer las semillas con tus manos mejor, pero también podés comprar las semillas en bolsa.

semillas calabaza Las semillas de calabaza son canales para atraer la abundancia. Archivo. ¿Cómo hacer el ritual? El primer paso es colocar las semillas en un plato mientras encendés la vela. Aprovechá este momento para visualizar tus metas y los proyectos que querés aceptar. También agredecé por lo que tenés y pedí que la energía de la tierra multiplique tus oportunidades y si buscas potenciar el ritual, agregá una moneda.

Luego conservá las semillas en el plato hasta que las velas se consuman y no las tires. Para que la energía de la prosperidad y éxito habite en tu casa es recomendable enterrarlas en el jardín o en una maceta espaciosa si vivís en un lugar sin espacios verdes. La tierra es vista como el canal para la fertilidad y renovación.