Ritual que atrae abundancia y limpia energías negativas en tu hogar

Este ritual es un momento de intención consciente que transforma la rutina. La abundancia comienza en el interior.

Un ritual con agua y sal libera las energías estancadas y despierta la sensación de prosperidad. La tradición, presente en enseñanzas budistas y en el feng shui, sostiene que este mineral actúa como un purificador natural que ayuda a limpiar el ambiente y el cuerpo de cargas que bloquean el bienestar.

Un ritual para limpiar las energías Para realizarlo, elige un espacio tranquilo de tu casa donde no haya interrupciones. Prepara un recipiente de vidrio o cerámica y llénalo con agua tibia. Agrega un puñado generoso de sal gruesa, de preferencia marina, mientras respiras profundo. Esa preparación simple crea un medio que, según distintas culturas, disuelve tensiones y restaura el equilibrio interior.

banos-con-sal-marina_8325ab90_846x846 Un ritual consciente.

Antes de sumergir las manos, piensa en todo aquello que deseas dejar atrás: deudas, miedos, preocupaciones o situaciones que te quitan paz. Visualiza cómo cada pensamiento se transforma en luz al contacto con el agua salada. Esta intención es fundamental para que la experiencia se convierta en un momento de renovación personal.