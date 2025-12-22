Seis minutos de oscuridad total: el eclipse más largo del siglo que nos dejará sin luz del sol por un tiempo

Se espera que ocurra el 2 de agosto de 2027 y es probable que no se vuelva a repetir en años. Todos los detalles.

Hay un eclipse que está marcado en el calendario de 2027 y los astrónomos ya lo califican como el más largo del siglo XXI. Durante este día, la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, generando oscuridad absoluta y su sombra se podrá apreciar en algunas regiones del planeta durante 6 minutos.

Este fenómeno tendrá una duración por encima del promedio habitual de 2 o 3 minutos. Esto se debe a que la cercanía de las luna y la tierra será sorprendente y los especialistas advierten que no volverá a repetirse algo similar hasta dentro de aproximadamente 100 años.

eclipse lunar El eclipse que oscurecerá la Tierra. Canva ¿Dónde se podrá ver el eclipse? La sombra de la Luna se podrá ver en ciertas regiones. En principio ocupará la región del norte de África y parte del hemisferio oriental. Según estudios, el punto perfecto para observar este fenómeno será Luxor, una ciudad de Egipto que está cerca de la orilla del río Nilo y se ubica en la antigua Tebas, la capital de los faraones.

En el resto del mundo, el eclipse se manifestará de manera parcial. En América, el Sol quedará cubierto sólo en parte por la Luna, lo que ofrecerá un gran espectáculo pero sin el impacto de la oscuridad total por tantos minutos. Sin embargo, se recomienda observar este fenómeno porque promete sorprender.