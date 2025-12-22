Seis minutos de oscuridad total: el eclipse más largo del siglo que nos dejará sin luz del sol por un tiempo
Se espera que ocurra el 2 de agosto de 2027 y es probable que no se vuelva a repetir en años. Todos los detalles.
Hay un eclipse que está marcado en el calendario de 2027 y los astrónomos ya lo califican como el más largo del siglo XXI. Durante este día, la luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol, generando oscuridad absoluta y su sombra se podrá apreciar en algunas regiones del planeta durante 6 minutos.
Este fenómeno tendrá una duración por encima del promedio habitual de 2 o 3 minutos. Esto se debe a que la cercanía de las luna y la tierra será sorprendente y los especialistas advierten que no volverá a repetirse algo similar hasta dentro de aproximadamente 100 años.
Te Podría Interesar
¿Dónde se podrá ver el eclipse?
La sombra de la Luna se podrá ver en ciertas regiones. En principio ocupará la región del norte de África y parte del hemisferio oriental. Según estudios, el punto perfecto para observar este fenómeno será Luxor, una ciudad de Egipto que está cerca de la orilla del río Nilo y se ubica en la antigua Tebas, la capital de los faraones.
En el resto del mundo, el eclipse se manifestará de manera parcial. En América, el Sol quedará cubierto sólo en parte por la Luna, lo que ofrecerá un gran espectáculo pero sin el impacto de la oscuridad total por tantos minutos. Sin embargo, se recomienda observar este fenómeno porque promete sorprender.
Si bien habrá otros eclipses antes de 2027, como el que nos espera en febrero de 2026, no serán del mismo tipo y tampoco presentarán minutos de oscuridad. El próximo de 2026 tiene la particularidad de que la Luna no cubrirá completamente el Sol y dejará visible un anillo luminoso.