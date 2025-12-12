Un evento único en 100 años: el eclipse solar más largo del siglo durará más de 6 minutos

El calendario astronómico ya tiene una fecha marcada en rojo: el 2 de agosto de 2027 . Ese día, el mundo entero volverá su mirada al cielo. Está previsto un eclipse solar total que tendrá una duración excepcional de 6 minutos y 22 segundos . Este tiempo lo convierte en el evento de este tipo más largo de todo el siglo XXI.

La NASA ya tiene todo calculado. Gracias a modelos matemáticos complejos, la agencia espacial puede predecir la posición de la Tierra y la Luna con miles de años de antelación. Esta capacidad predictiva explica por qué, con más de un año y medio de anticipación, millones de personas están planificando viajes. Quieren estar en primera fila para vivir esta experiencia única.

La mayoría de los eclipses totales apenas dura un par de minutos. ¿Por qué este será tan diferente y tan extenso? Se debe a una combinación poco frecuente de factores celestes.

Primero, la Tierra estará en su afelio , el punto de su órbita donde se encuentra más lejos del Sol. Esto provoca que el disco solar se vea sutilmente más pequeño desde nuestra perspectiva. Segundo, al mismo tiempo, la Luna estará cerca de su perigeo , o sea, en su punto más cercano a la Tierra. Por lo tanto, su disco aparente se verá más grande. El resultado de esta alineación es que la Luna podrá cubrir al Sol de una manera más completa y por un periodo mayor de tiempo.

El tercer elemento clave que alarga el fenómeno es la trayectoria de la sombra. Esta cruzará zonas muy cercanas a la línea del Ecuador. Esta geometría permite que la umbra, la parte más oscura del cono de sombra de la Luna, recorra una distancia mucho más extensa sobre la superficie terrestre.

Según los cálculos, esta sombra se moverá a unos 258 kilómetros por hora. Cruzará una franja que tendrá alrededor de 15.227 kilómetros de largo. La zona de sombra total cubrirá, en total, unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados. El recorrido abarcará zonas de África, Europa y partes de Asia.

Luxor: el epicentro de un espectáculo milenario

El eclipse se podrá apreciar de diferentes formas en varias regiones. Será visible desde África, Europa, Oriente Medio y Asia. Sin embargo, el punto exacto de máxima duración —esos 6 minutos y 22 segundos— estará en Luxor, Egipto.

Allí, en el corazón del valle del Nilo, rodeado de templos y los restos de civilizaciones antiguas, el día se convertirá en noche total en pocos segundos. La franja de sombra comenzará en el océano Atlántico. Luego, cruzará España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y, finalmente, Somalia. Luxor se perfila como el destino ideal, ya que suele tener cielos muy despejados. Se espera una organización masiva, con paquetes turísticos, cruceros y hasta vuelos especiales para seguir el recorrido de la sombra.

Ver el evento sin riesgos y la ayuda de la tecnología

La NASA es muy estricta con una regla: jamás hay que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada. Solo se puede observar a simple vista durante la fase de totalidad. Es decir, únicamente cuando la Luna cubre por completo el disco solar. Para el resto de las fases, es obligatorio usar lentes con certificación ISO 12312-2. Los telescopios y binoculares también deben llevar filtros específicos.

El evento de 2027 también será una fiesta tecnológica. Se preparan transmisiones globales en alta definición. También se están desarrollando experiencias de realidad aumentada para que la gente, desde cualquier lugar, pueda seguir el fenómeno de una manera inmersiva. Los expertos anticipan que, para esa fecha, herramientas que hoy parecen ciencia ficción ya serán comunes.

Más allá de lo científico, el eclipse de 2027 volverá a unir historia y conocimiento. Ciudades como Luxor combinarán observatorios y charlas científicas con su entorno milenario. Este fenómeno, que en la antigüedad fue visto como una señal divina, hoy es un triunfo de la ciencia. Es un evento predicho al segundo, capaz de emocionar a generaciones enteras. Quienes estén bajo la sombra el 2 de agosto de 2027 sabrán que están siendo testigos de algo que no se repetirá en más de cien años.