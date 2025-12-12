La inteligencia artificial dijo qué carreras tendrán más empleo en los próximos años

La inteligencia artificial está redefiniendo qué estudiar para conseguir trabajo en un mercado laboral cada vez más competitivo. Entre carreras largas que pierden fuerza y sectores en reconversión, las tecnicaturas aparecen como una vía rápida, concreta y con alta demanda futura.

De acuerdo con distintos modelos de inteligencia artificial, las empresas buscan perfiles ágiles, especializados y capaces de adaptarse a tecnologías emergentes. Con ese criterio, las proyecciones señalan tres tecnicaturas que concentrarán la mayor cantidad de oportunidades laborales en los próximos años.

La inteligencia artificial ubica esta tecnicatura como una de las más estratégicas para el futuro inmediato. La demanda de programadores, testers y desarrolladores de aplicaciones sigue creciendo y se sostiene incluso cuando otras áreas se automatizan. La formación técnica permite ingresar rápido al mercado y actualizarse sin necesidad de una carrera extensa.

La IA explicó que "las empresas priorizan perfiles capaces de trabajar con sistemas inteligentes, mejorar procesos y desarrollar soluciones digitales", algo que la tecnicatura ofrece de manera directa y aplicada .

La transición energética mundial impulsa la necesidad de técnicos capaces de operar equipos solares, eólicos y sistemas de almacenamiento. La inteligencia artificial detecta un crecimiento sostenido en proyectos verdes y advierte que faltan especialistas para instalarlos y mantenerlos. Las industrias, municipios y cooperativas demandan personal técnico más que profesionales de carrera larga.

Según el análisis de la inteligencia artificial, "la expansión del sector dependerá de técnicos capacitados para supervisar tecnologías limpias y optimizar su rendimiento en campo".

3. Tecnicatura en Ciberseguridad

A medida que la digitalización avanza, también lo hacen los ataques informáticos. La inteligencia artificial proyecta un aumento constante en la contratación de técnicos en ciberseguridad, sobre todo en pymes, bancos, estudios profesionales y organismos públicos. La tecnicatura forma perfiles capaces de detectar vulnerabilidades, proteger redes y responder ante incidentes.

El modelo consultado resumió que "la protección digital se volvió una prioridad global, y los técnicos son esenciales para sostener la seguridad de cualquier sistema conectado". Las tecnicaturas se consolidan como opciones rápidas, accesibles y bien valoradas por el mercado laboral. La inteligencia artificial coincide en que los próximos años estarán marcados por la necesidad de perfiles prácticos, capaces de implementar y sostener tecnologías clave. Estudiar corto y trabajar rápido ya no es una excepción: es la tendencia que dominará el futuro.