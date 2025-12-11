El paraiso a solo 2 horas de Argentina que recomienda la inteligencia artificial

Una playa que parece un paraiso se volvió tendencia por un detalle inesperado que sorprende a todos los turistas.

Brasil vuelve a ser un destino elegido por muchos argentinos este verano. Es por eso que le consultamos a la inteligencia artificial cuál es un destino cercano que pueda encajar entre quienes buscan playa sin viajar demasiado lejos. Rápidamente, el análisis hecho destacó a Praia do Cassino, una playa brasileña ubicada a solo dos horas de la frontera y considerada un verdadero paraiso natural.

A solo un tramo en auto desde Paso de los Libres, esta playa se encuentra en el estado de Rio Grande do Sul, en la ciudad de Río Grande. Es conocida por ser la playa más larga del mundo: tiene más de doscientos kilómetros de costa, mar abierto, arena fina y un paisaje que se extiende hasta donde alcanza la vista.

A diferencia de otros destinos más populares de Brasil, Cassino conserva un ambiente tranquilo, familiar y con poca masividad turística. Su clima cálido, la amplitud de la playa y la cercanía con Argentina la vuelven una opción tentadora para escapadas cortas o vacaciones económicas.

shutterstock_2289086673 La playa brasilera se encuentra a pocas horas de la frontera. Foto: Shutterstock Qué se puede hacer en Cassino según la inteligencia artificial Además de disfrutar del mar, es un excelente punto para: