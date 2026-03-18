Según los expertos, este es el significado oculto de que tu perro se tape la cara

Los expertos en mascotas señalan que ese comportamiento del perro tiene un significado especial que hay que analizar.

Los que tienen mascotas en su hogar, alguna vez habrán encontrado a su perro escondiendo el hocico entre sus patas. Si bien parece una pose graciosa y muy tierna, tiene un significado especial para analizar, según los expertos en animales.

El significado de un gesto Este comportamiento es una herramienta clave de su bienestar emocional y de su comunicación instintiva. Los especialistas en comportamiento canino señalan que ese hábito es una herencia de sus ancestros y una respuesta directa al entorno actual de la mascota.

Hay motivos fisiológicos y psicológicos que explican por qué los perros deciden cubrirse. Por un lado, es un refugio de seguridad. Al igual que los antepasados buscaban las madrigueras, cubrirse la cara les da una sensación de protección frente a posibles amenazas externas.

Gemini_Generated_Image_7ncb387ncb387ncb Un perro con un gesto muy tierno. Fuente: IA Gemini. Además, cuando el ambiente tiene muchos estímulos, taparse los ojos los ayuda a cubrir la luz permitiendo una relajación más profunda. Por otro lado, en días frescos el hocico es una zona por donde pierden calor y logran así mantener la temperatura corporal.

Al mismo tiempo, si el perro se siente cansado o abrumado ese gesto es como una especie de “botón de pausa” para desconectarse.