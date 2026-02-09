Según la psicología, este es el significado de no tener amigos

A veces las personas disfrutan de tener amigos y una agenda social cargada, mientras que otros prefieren la introspección o círculos más bien reducidos. Para la psicología , no tener amigos tiene un significado digno de analizar en algunas personas.

Desde el punto de vista de la psicología , no tener amigos es una patología. En el caso de los que eligen la sociedad, se trata de personas introvertidas que priorizan calidad sobre cantidad. Si se sienten plenas no tendrán conflicto.

En cambio, la soledad no deseada es cuando el deseo de vinculación no se concreta y aparecen señales de alerta como la baja autoestima, ansiedad y tristeza profunda.

Las investigaciones sugieren que el impacto de la desconexión social prolongada no es solo mental; también afecta al cuerpo, elevando la presión arterial y alterando los ciclos del sueño.

La ciencia descubrió un factor biológico en la formación de vínculos. Un estudio reciente del Instituto de Ciencias Weizmann (Israel) reveló que la amistad podría entrar, literalmente, por la nariz.

De esta manera, utilizando una nariz electrónica denominada eNose, los investigadores detectaron que las personas que entablan amistades espontáneas suelen compartir patrones químicos similares en su olor corporal. Mientras que quienes “huelen parecido” tienden a tener interacciones más positivas desde un primer momento.

Esta investigación muestra que la biología humana busca inconscientemente a quienes se asemejan añadiendo una capa química a las relaciones humanas.

Si el aislamiento y la falta de amistad es un foco de sufrimiento, los especialistas señalan que hay que unirse a grupos de interés común y trabajar en terapias para eliminar barreras como el miedo al rechazo o experiencias traumáticas del pasado.