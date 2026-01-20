Según la inteligencia artificial, estas tres carreras no hay que estudiarlas en 2026

El avance de la IA reordena el empleo y empuja a repensar carreras donde las tareas iniciales son repetibles.

El salto de la inteligencia artificial ya no se discute en laboratorios: se siente en oficinas, estudios y empresas. Con sistemas capaces de procesar datos, generar reportes y ejecutar rutinas, algunas funciones de entrada al mercado laboral se achican. En ese mapa, ciertos análisis basados en IA suelen señalar tres trayectorias académicas.

Estos tres caminos tienen una mayor exposición al reemplazo de tareas mecánicas. No se trata de “prohibir” carreras. Se trata de entender qué partes del trabajo se vuelven automáticas y qué habilidades humanas ganan valor.

Contabilidad y auditoría: menos carga operativa, más estrategia La contabilidad es un ejemplo claro de transformación. Gran parte del trabajo básico —carga de comprobantes, conciliaciones, armado de libros, detección inicial de inconsistencias— puede resolverse con software cada vez más inteligente. Eso reduce la necesidad de perfiles que solo hacen tareas repetitivas. Pero no elimina el campo. Lo empuja hacia otro lugar. Los profesionales que suman análisis, planificación tributaria, control de riesgos y lectura del negocio tienen mejores chances. La diferencia está en pasar de “hacer asientos” a interpretar números y tomar decisiones con ellos.

escuela, universidad, aprender Estudiar idiomas se volvió una inversión estratégica para quienes buscan crecer en empresas internacionales, según la inteligencia artificial. Shutterstock En administración, el punto sensible suele ser el primer escalón. Roles orientados a organizar agendas, cargar información, armar tableros simples o seguir procesos pueden ser absorbidos por automatización. En muchas compañías, estas tareas ya se integran con asistentes digitales y sistemas de gestión que ejecutan pasos sin intervención constante. Por eso, la recomendación no es evitar la carrera, sino evitar una formación que termine solo en lo operativo. Quien suma gestión de proyectos, liderazgo, negociación, análisis de datos y comprensión del cliente se vuelve menos reemplazable. La ventaja humana aparece cuando hay criterio, contexto y trato con personas.

Trabajo administrativo y secretarial: la digitalización cambia las reglas Las funciones administrativas y secretariales viven una reconversión acelerada. La agenda, la redacción de documentos estándar, la clasificación de correos y el seguimiento de trámites son áreas donde la IA y la digitalización avanzan rápido. En consecuencia, un perfil centrado en tareas rutinarias queda en desventaja. Aun así, el trabajo no desaparece: se redefine. En muchas organizaciones, lo que se busca es alguien que gestione información, filtre prioridades, cuide la comunicación interna y sostenga el orden en procesos que ahora son híbridos. La habilidad clave pasa por coordinar, resolver y anticipar problemas, más que por tipear o registrar.