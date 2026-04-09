Samanta Schweblin: la escritora del millón de euros, "la UBA es un orgullo nacional que hoy estamos perdiendo"

Este reconocimiento vuelve a poner el foco en el relato breve. Y confirma a Samanta Schweblin como una de las voces más influyentes de su generación.

La escritora Samanta Schweblin logró uno de los premios más grandes de la literatura en español. Su libro de cuentos se llevó el Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, con una dotación de un millón de euros. El jurado destacó su forma de llevar el cuento a un nivel superior, con historias que incomodan y atrapan.

Samanta Schweblin gana un millón de euros Samanta Schweblin a sus 48 años ya tiene una carrera sólida. Es autora de obras reconocidas como Distancia de rescate, finalista del Booker Internacional, y Pájaros en la boca. Su estilo se mueve entre lo real y lo extraño, con relatos breves que generan tensión desde la primera línea.

samantha 2 El libro ganador, El buen mal, reúne cuentos que exploran lo inquietante dentro de lo cotidiano. Las historias giran en torno a situaciones simples que se deforman. Aparecen miedos, obsesiones y vínculos que se quiebran. Cada relato deja una sensación incómoda, con finales abiertos que invitan a pensar.

El jurado, presidido por Rosa Montero, destacó la precisión del lenguaje y la fuerza de cada historia. Señalaron que el libro logra llevar el cuento a un punto alto dentro de la literatura actual. No es común que un libro de relatos gane un premio de esta magnitud.

Embed - Samanta Schweblin Durante su discurso, Schweblin dejó frases que resonaron. “Me emociona de verdad pensar que este premio también reconoce al cuento”, dijo. También sorprendió con una confesión directa: “No sé contar cuánto es un millón, es un número tan grande que me pierdo”. Y sumó una idea personal: “Siempre imaginé tener un sueldo todos los meses, algo estable”.