Sábanas y toallas: cada cuánto lavarlas para evitar malos olores y gérmenes

Las sábanas y toallas acumulan bacterias, humedad y células muertas. Conocer la frecuencia ideal de lavado ayuda a mejorar la higiene y evitar problemas.

Mantener limpias las sábanas y las toallas es clave para la salud y el bienestar diario. Aunque muchas veces se postergue esta tarea, son textiles que están en contacto directo con el cuerpo y acumulan sudor, células muertas, bacterias y ácaros. Lavarlos con la frecuencia adecuada ayuda a prevenir gérmenes, alergias, malos olores y problemas en la piel.

En el caso de las sábanas, lo recomendable es lavarlas una vez por semana. Durante la noche, el cuerpo libera sudor y aceites naturales que quedan en la tela. Si además dormís con mascotas o tenés alergias, conviene lavarlas incluso cada 3 o 4 días. En verano, cuando se transpira más, también puede ser buena idea aumentar la frecuencia.

Las fundas de almohada merecen una atención especial. Están en contacto directo con la cara y el cabello, por lo que acumulan grasa, restos de productos y bacterias. Lo ideal es cambiarlas al menos dos veces por semana. Esto puede ayudar a evitar brotes de acné y mantener la piel más limpia.

sábanas (2) ¿Cada cuánto lavar las sábanas? Qué pasa con las toallas y su lavado Las toallas, por otro lado, deben lavarse después de 3 o 4 usos. Aunque parezcan limpias, retienen humedad, lo que favorece la proliferación de bacterias y hongos. Si no se secan bien entre usos, pueden generar mal olor y convertirse en un foco de gérmenes. En climas húmedos, lo mejor es no usarlas más de dos veces antes de lavarlas.

Las toallas de mano, que se usan varias veces al día y por distintas personas, deberían cambiarse cada 1 o 2 días. Son una de las principales fuentes de contaminación cruzada en el hogar. Mantenerlas limpias es especialmente importante en cocinas y baños, donde el contacto con superficies es constante.