Receta de gelatina con frutas ideal para el verano ¡perfecta como snack o postre saludable!
Fresca y colorida, esta receta de gelatina con frutas es un clásico del verano: liviana, rendidora y perfecta para servir bien fría.
Fresca, colorida y rendidora, esta receta de gelatina con frutas es un clásico del verano argentino. Ideal para grandes y chicos, se prepara en pocos pasos y se disfruta bien fría, perfecta para combatir el calor con algo dulce y liviano. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
Gelatina sin sabor, 2 sobres (14 gramos)
Agua caliente, 500 ml
Agua fría, 500 ml
Frutillas, 200 gramos
Durazno, 1 unidad
Kiwi, 1 unidad
Azúcar, 2 cucharadas (opcional)
Paso a paso para crear una gelatina con frutas deliciosa
1- Para esta receta de verano, disolver la gelatina sin sabor en el agua caliente, mezclando bien.
2- Agregar el agua fría y, si se desea, el azúcar, integrando sin batir.
3- Lavar y cortar las frutillas, el durazno y el kiwi en cubos pequeños.
4- Colocar las frutas en un molde o copas individuales.
5- Verter la gelatina líquida sobre las frutas.
6- Llevar a la heladera hasta que solidifique por completo y disfrutar esta receta bien fría en verano.
De la cocina a la mesa
Esta receta de gelatina con frutas es una aliada ideal del verano: liviana, fresca y fácil de adaptar. Servida bien fría, combina gelatina, frutillas, durazno y kiwi en un postre colorido y suave. Es perfecta para preparar con anticipación, resolver un antojo dulce o cerrar una comida liviana. Además, permite variar las frutas según estación y gusto. En la mesa, aporta frescura, textura y un toque divertido que nunca falla. Una receta simple, económica y bien veraniega.