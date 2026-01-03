Presenta:

Receta de gelatina con frutas ideal para el verano ¡perfecta como snack o postre saludable!

Fresca y colorida, esta receta de gelatina con frutas es un clásico del verano: liviana, rendidora y perfecta para servir bien fría.

Candela Spann

Ideal para el verano, esta gelatina con frutas será tu aliada
Lecturas

Fresca, colorida y rendidora, esta receta de gelatina con frutas es un clásico del verano argentino. Ideal para grandes y chicos, se prepara en pocos pasos y se disfruta bien fría, perfecta para combatir el calor con algo dulce y liviano. ¡Manos a la obra!

Esta receta es ideal en verano porque se puede preparar con anticipación.
Ingredientes (rinde 6 porciones)

  • Gelatina sin sabor, 2 sobres (14 gramos)

  • Agua caliente, 500 ml

  • Agua fría, 500 ml

  • Frutillas, 200 gramos

  • Durazno, 1 unidad

  • Kiwi, 1 unidad

  • Azúcar, 2 cucharadas (opcional)

Paso a paso para crear una gelatina con frutas deliciosa

1- Para esta receta de verano, disolver la gelatina sin sabor en el agua caliente, mezclando bien.

2- Agregar el agua fría y, si se desea, el azúcar, integrando sin batir.

3- Lavar y cortar las frutillas, el durazno y el kiwi en cubos pequeños.

4- Colocar las frutas en un molde o copas individuales.

5- Verter la gelatina líquida sobre las frutas.

6- Llevar a la heladera hasta que solidifique por completo y disfrutar esta receta bien fría en verano.

En verano, la gelatina se elige por ser refrescante y fácil de digerir.
De la cocina a la mesa

Esta receta de gelatina con frutas es una aliada ideal del verano: liviana, fresca y fácil de adaptar. Servida bien fría, combina gelatina, frutillas, durazno y kiwi en un postre colorido y suave. Es perfecta para preparar con anticipación, resolver un antojo dulce o cerrar una comida liviana. Además, permite variar las frutas según estación y gusto. En la mesa, aporta frescura, textura y un toque divertido que nunca falla. Una receta simple, económica y bien veraniega.

