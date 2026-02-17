Quién es Luciana Pedraza, la esposa argentina de Robert Duvall: la historia detrás y la herencia

Más allá del dinero, la historia entre Robert Duvall y su esposa Luciana Pedraza es otra. Dos personas unidas por azar, tango y compañía diaria.

La noticia sacudió al cine. El domingo murió Robert Duvall a los 95 años y, junto al impacto mundial, surgió una pregunta repetida: quién es Luciana Pedraza y qué lugar ocupa en la vida y la herencia del actor. La respuesta es: amor, casualidades y una relación que duró más de veinte años.

Quién es la esposa argentina de Robert Duvall Luciana Pedraza nació en Salta y conoció a Duvall en Buenos Aires en 1996. Ella tenía 24 años. Él, 65. El encuentro fue en una panadería cerca del Hotel Plaza, en Retiro. Duvall entró por error. Buscaba una florería cerrada. Ese giro mínimo cambió su historia personal para siempre.

robert duvall 2 La conexión creció lejos del brillo de Hollywood. Luciana Pedraza no sabía quién era Robert Duvall. Para ella era Bobby. Ese detalle marcó el vínculo. Él estaba fascinado por Argentina, el tango y la vida local. Volvía cada vez que tenía un motivo, laboral o personal.

En 2002, Robert Duvall filmó en el país Assassination Tango. Allí debutó como actriz Luciana Pedraza y también se formó como cineasta. Dos años después se casaron. Desde entonces fueron una pareja estable, con bajo perfil y vida compartida entre Estados Unidos y Argentina.

robert duvall 3 El mensaje que Luciana Pedraza publicó tras la muerte del actor recorrió el mundo. Habló del artista, del compañero y del hombre cotidiano. Robert Duvall murió en su casa de Middleburg, Virginia, rodeado de afecto. El texto pidió respeto y tiempo para despedirse.