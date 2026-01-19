Quién es el nuevo amor de Madonna: se llevan 38 años

Madonna continúa activa en lo artístico y en lo personal. Hoy tiene 67 y su amor 29. Se llevan 38 años.

Madonna volvió a quedar en el centro de la escena por su vida personal. A los 67 años, la artista fue vista junto a su nuevo novio, un joven de 29. Las imágenes del viaje a Marruecos recorrieron el mundo y generaron debate. La diferencia de edad y el perfil de su nuevo amor despertaron curiosidad.

madonna Quién es Akeem Morris nació en Jamaica y vive en Nueva York. Tiene 29 años y un perfil ligado al modelaje y al deporte. No cuenta con una carrera mediática extensa, pero se mueve en círculos vinculados a la moda. Su presencia junto a Madonna llamó la atención de la prensa internacional.

madonna7 En las últimas semanas, la pareja fue vista en distintos eventos sociales. También compartieron momentos de su rutina diaria. Las apariciones públicas reforzaron los rumores que circulaban desde hace meses. Las imágenes confirmaron el vínculo.