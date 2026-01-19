Quién es el nuevo amor de Madonna: se llevan 38 años
Madonna continúa activa en lo artístico y en lo personal. Hoy tiene 67 y su amor 29. Se llevan 38 años.
Madonna volvió a quedar en el centro de la escena por su vida personal. A los 67 años, la artista fue vista junto a su nuevo novio, un joven de 29. Las imágenes del viaje a Marruecos recorrieron el mundo y generaron debate. La diferencia de edad y el perfil de su nuevo amor despertaron curiosidad.
Para Madonna no hay edad
La cantante pasó los últimos días del año en Marrakech junto a Akeem Morris. La celebración incluyó cenas, recorridos por la ciudad y una experiencia en el desierto del Sahara. Parte de la familia de Madonna formó parte del viaje. Las postales no tardaron en circular.
Quién es
Akeem Morris nació en Jamaica y vive en Nueva York. Tiene 29 años y un perfil ligado al modelaje y al deporte. No cuenta con una carrera mediática extensa, pero se mueve en círculos vinculados a la moda. Su presencia junto a Madonna llamó la atención de la prensa internacional.
En las últimas semanas, la pareja fue vista en distintos eventos sociales. También compartieron momentos de su rutina diaria. Las apariciones públicas reforzaron los rumores que circulaban desde hace meses. Las imágenes confirmaron el vínculo.
Madonna mantiene una relación cercana con las redes sociales. Allí publicó fotos del viaje y de cenas compartidas. En varias de esas imágenes aparece Morris junto a ella. El tono de las publicaciones mostró complicidad y cercanía.