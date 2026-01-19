La razón silenciosa por la que se te cae el cabello a diario
Por qué tu cabello se cae aunque uses buenos productos. La razón interna detrás del cabello fino y débil.
Pasa más de lo que crees. Ver cabello en la almohada, la ducha o el cepillo genera alarma. No siempre es estrés. En muchos casos, el cuerpo avisa una falta interna. Cuando ciertos minerales no están presentes, el cabello pierde fuerza a diario, se afina y se cae con mayor frecuencia.
Cómo tener un cabello fuerte
El hierro ocupa un lugar central en la salud capilar. Su función es llevar oxígeno a la sangre y a los tejidos. Cuando falta, el folículo no recibe lo necesario para sostener el crecimiento. El resultado es un cabello débil y con caída visible. La falta de hierro suele reflejarse en cansancio y palidez. El pelo acompaña ese desequilibrio. Carnes, lentejas y espinacas forman parte de las fuentes más conocidas.
Otro mineral que influye es el zinc. Participa en la reparación de tejidos y en la formación de queratina. La queratina da estructura al cabello. Sin zinc, el pelo se quiebra con facilidad y pierde volumen. Se encuentra en carnes, mariscos, semillas y huevos. Su presencia ayuda a mantener el ciclo capilar estable. También favorece la renovación del cuero cabelludo. Un aporte bajo altera ese proceso.
El selenio suele pasar desapercibido. Sin embargo, cumple una función protectora en las células. Ayuda a reducir el desgaste diario del organismo. El cabello refleja ese cuidado interno. Pescados y huevos aportan selenio a la alimentación diaria. Cuando falta, el pelo se vuelve frágil.