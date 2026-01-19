La razón silenciosa por la que se te cae el cabello a diario

Por qué tu cabello se cae aunque uses buenos productos. La razón interna detrás del cabello fino y débil.

Pasa más de lo que crees. Ver cabello en la almohada, la ducha o el cepillo genera alarma. No siempre es estrés. En muchos casos, el cuerpo avisa una falta interna. Cuando ciertos minerales no están presentes, el cabello pierde fuerza a diario, se afina y se cae con mayor frecuencia.

Cómo tener un cabello fuerte El hierro ocupa un lugar central en la salud capilar. Su función es llevar oxígeno a la sangre y a los tejidos. Cuando falta, el folículo no recibe lo necesario para sostener el crecimiento. El resultado es un cabello débil y con caída visible. La falta de hierro suele reflejarse en cansancio y palidez. El pelo acompaña ese desequilibrio. Carnes, lentejas y espinacas forman parte de las fuentes más conocidas.

Los resultados son increíbles para tu cabello. Foto: Emedi health Los resultados son increíbles para tu cabello. Foto: Emedi health Otro mineral que influye es el zinc. Participa en la reparación de tejidos y en la formación de queratina. La queratina da estructura al cabello. Sin zinc, el pelo se quiebra con facilidad y pierde volumen. Se encuentra en carnes, mariscos, semillas y huevos. Su presencia ayuda a mantener el ciclo capilar estable. También favorece la renovación del cuero cabelludo. Un aporte bajo altera ese proceso.