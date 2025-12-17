Qué razas de perros son mejores para personas de la tercera edad

Elegir una mascota en la adultez mayor implica priorizar la compañía, la calma y la facilidad de cuidado. En ese sentido, algunas razas de perros se adaptan mejor a rutinas tranquilas de abuelos , requieren menos ejercicio intenso y se destacan por su temperamento afectuoso, lo que las convierte en una opción ideal para personas de la tercera edad.

Es una de las razas más recomendadas por su carácter dócil y sociable. Disfruta de la compañía constante, se adapta bien a departamentos y no necesita actividad física exigente, más allá de paseos cortos y regulares.

De tamaño pequeño y temperamento tranquilo, el Shih Tzu es un perro de compañía por excelencia. Prefiere los ambientes hogareños, se muestra afectuoso y demanda poco ejercicio, lo que facilita su cuidado diario.

El pug es conocido por su personalidad amigable y su fuerte apego a los dueños. Es una raza que disfruta del descanso y de la cercanía, por lo que resulta ideal para personas que buscan compañía sin grandes exigencias físicas.

Alegre y sociable, el bichón frisé se adapta bien a la vida en interiores y suele llevarse muy bien con adultos mayores. Si bien requiere mantenimiento del pelaje, su energía moderada y su carácter estable lo convierten en una opción equilibrada.

Maltés

Pequeño, cariñoso y tranquilo, el maltés es un perro que disfruta de la vida en casa y del contacto permanente con su dueño. No necesita paseos largos y se adapta fácilmente a rutinas relajadas, aunque requiere cuidados básicos de higiene y cepillado.

En todos los casos, más allá de la raza, es fundamental considerar el estilo de vida, la movilidad y el tiempo disponible para el cuidado de la mascota. Un perro con un carácter calmo y necesidades moderadas puede convertirse en un gran aliado para mejorar la calidad de vida de los abuelos.