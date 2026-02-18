Quienes padecen el síndrome de intestino irritable deben moderar frutas como el durazno, la manzana o la sandía para evitar gases y malestar.

El síndrome de intestino irritable es un trastorno digestivo que puede provocar dolor abdominal, gases, hinchazón y cambios en el ritmo intestinal. Una alimentación adecuada es clave para aliviar los síntomas, y ciertas frutas, aunque saludables, pueden empeorarlos si se consumen en exceso.

Qué frutas evitar si tienes síndrome de intestino irritable Las frutas ricas en FODMAPs (azúcares fermentables) son las que más problemas generan en personas con SII. Estos azúcares no se digieren completamente y son fermentados por las bacterias del intestino, lo que provoca gases, distensión y malestar abdominal.

Entre las frutas que suelen causar molestias se encuentran el durazno, la ciruela y la cereza, todas frutas de carozo con alto contenido de sorbitol y fructosa. También pueden generar síntomas la manzana, la pera y la sandía, especialmente si se consumen crudas y en grandes cantidades.

Otras frutas como el mango, el durazno y la ciruela pasa también contienen FODMAPs en niveles que podrían desencadenar hinchazón o diarrea. Por eso, es recomendable introducirlas en pequeñas porciones y observar la tolerancia individual.

dolor de panza Qué frutas evitar si sufres de síndrome de intestino irritable. Qué frutas si consumir si tienes síndrome de intestino irritable Algunas frutas son generalmente más seguras para personas con síndrome de intestino irritable. Entre ellas se encuentran la banana madura, la frutilla, la naranja y la uva, que tienen menos azúcares fermentables y suelen ser bien toleradas. Consumirlas frescas y en porciones moderadas ayuda a mantener una buena alimentación sin agravar los síntomas.