Qué es la perimenopausia y cuáles son los primeros síntomas que siente una mujer
Identificar los primeros síntomas de la perimenopausia es crucial para el bienestar de la mujer, ya que esta fase de transición puede durar años.
El término perimenopausia hace referencia a la etapa de transición hacia el final de la vida reproductiva de la mujer. Se trata de un proceso biológico natural, gradual y complejo, caracterizado por fluctuaciones hormonales que impactan de manera integral en la salud física y emocional.
Qué es la perimenopausia
Durante la perimenopausia, la producción de estrógeno y progesterona (las principales hormonas femeninas) por parte de los ovarios comienza a volverse irregular. Los niveles de estas hormonas ya no siguen el patrón predecible de los ciclos mensuales estables, sino que experimentan picos y caídas abruptas.
Esta etapa concluye oficialmente cuando una mujer pasa 12 meses consecutivos sin tener el ciclo menstrual, momento exacto en el que se diagnostica la menopausia.
La comunidad científica coincide en que no existe una edad fija, pero se manejan rangos estadísticos claros. Generalmente estos síntomas comienzan a manifestarse entre los 40 y los 45 años. Sin embargo, en algunas mujeres puede iniciarse a finales de los 30.
Por otro lado, la transición es variable. En promedio, la perimenopausia dura entre 4 y 8 años, aunque el ritmo y la intensidad dependen de la genética y de factores de estilo de vida de cada individuo.
Síntomas
Los cambios hormonales generan una cascada de señales en el organismo. La Sociedad Norteamericana de Menopausia y la Clínica Mayo identifican los siguientes signos clínicos como los más comunes:
Alteraciones en el ciclo menstrual
Es el primer indicador y el más universal. Las menstruaciones pueden volverse mucho más seguidas o, por el contrario, espaciarse por meses. Asimismo, el flujo puede ser inusualmente leve o significativamente más abundante de lo normal.
Sofocos y trastornos del sueño
Los sofocos o "calores" son oleadas súbitas de calor que afectan principalmente el rostro, el cuello y el pecho. Cuando ocurren durante la noche (sudores nocturnos), interrumpen gravemente las fases del sueño profundo, lo que deriva en fatiga crónica e irritabilidad diurna.
Cambios en el estado de ánimo y funciones cognitivas
La fluctuación del estrógeno afecta los neurotransmisores cerebrales. Científicamente se ha comprobado un aumento en la prevalencia de cambios bruscos de humor, ansiedad o desgano sin causa aparente y dificultad para concentrarse.
Modificaciones metabólicas y físicas
A nivel corporal, la disminución de estrógeno tiende a ralentizar el metabolismo, lo que facilita el aumento de peso, particularmente la acumulación de grasa en la zona abdominal. También es frecuente experimentar sequedad en la piel y debilitamiento del cabello.
Cambios en la salud vaginal y sexual
La reducción hormonal provoca el adelgazamiento y la pérdida de elasticidad de los tejidos vaginales (atrofia vaginal). Esto puede causar sequedad, molestias o dolor durante las relaciones sexuales, además de incrementar la propensión a infecciones urinarias.
Actualmente existen diversas alternativas respaldadas por la ciencia para transitar esta etapa con bienestar, que van desde terapias de reemplazo hormonal (TRH) personalizadas y tratamientos locales para la sequedad, hasta ajustes clave en el estilo de vida, como mantener una dieta rica en calcio, realizar ejercicio de fuerza regular y priorizar una buena higiene del sueño.