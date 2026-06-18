Qué es la perimenopausia y cuáles son los primeros síntomas que siente una mujer

El término perimenopausia hace referencia a la etapa de transición hacia el final de la vida reproductiva de la mujer . Se trata de un proceso biológico natural, gradual y complejo, caracterizado por fluctuaciones hormonales que impactan de manera integral en la salud física y emocional.

Durante la perimenopausia, la producción de estrógeno y progesterona (las principales hormonas femeninas) por parte de los ovarios comienza a volverse irregular. Los niveles de estas hormonas ya no siguen el patrón predecible de los ciclos mensuales estables, sino que experimentan picos y caídas abruptas.

Esta etapa concluye oficialmente cuando una mujer pasa 12 meses consecutivos sin tener el ciclo menstrual , momento exacto en el que se diagnostica la menopausia.

La comunidad científica coincide en que no existe una edad fija, pero se manejan rangos estadísticos claros. Generalmente estos síntomas comienzan a manifestarse entre los 40 y los 45 años. Sin embargo, en algunas mujeres puede iniciarse a finales de los 30.

Las mujeres suelen experimentar la perimenopausia a partir de los 40.

Por otro lado, la transición es variable. En promedio, la perimenopausia dura entre 4 y 8 años, aunque el ritmo y la intensidad dependen de la genética y de factores de estilo de vida de cada individuo.

Síntomas

Los cambios hormonales generan una cascada de señales en el organismo. La Sociedad Norteamericana de Menopausia y la Clínica Mayo identifican los siguientes signos clínicos como los más comunes:

Alteraciones en el ciclo menstrual

Es el primer indicador y el más universal. Las menstruaciones pueden volverse mucho más seguidas o, por el contrario, espaciarse por meses. Asimismo, el flujo puede ser inusualmente leve o significativamente más abundante de lo normal.

Sofocos y trastornos del sueño

Los sofocos o "calores" son oleadas súbitas de calor que afectan principalmente el rostro, el cuello y el pecho. Cuando ocurren durante la noche (sudores nocturnos), interrumpen gravemente las fases del sueño profundo, lo que deriva en fatiga crónica e irritabilidad diurna.

Cambios en el estado de ánimo y funciones cognitivas

La fluctuación del estrógeno afecta los neurotransmisores cerebrales. Científicamente se ha comprobado un aumento en la prevalencia de cambios bruscos de humor, ansiedad o desgano sin causa aparente y dificultad para concentrarse.

Modificaciones metabólicas y físicas

A nivel corporal, la disminución de estrógeno tiende a ralentizar el metabolismo, lo que facilita el aumento de peso, particularmente la acumulación de grasa en la zona abdominal. También es frecuente experimentar sequedad en la piel y debilitamiento del cabello.

Cambios en la salud vaginal y sexual

La reducción hormonal provoca el adelgazamiento y la pérdida de elasticidad de los tejidos vaginales (atrofia vaginal). Esto puede causar sequedad, molestias o dolor durante las relaciones sexuales, además de incrementar la propensión a infecciones urinarias.

Actualmente existen diversas alternativas respaldadas por la ciencia para transitar esta etapa con bienestar, que van desde terapias de reemplazo hormonal (TRH) personalizadas y tratamientos locales para la sequedad, hasta ajustes clave en el estilo de vida, como mantener una dieta rica en calcio, realizar ejercicio de fuerza regular y priorizar una buena higiene del sueño.