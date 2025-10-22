Qué es ChatGPT Atlas: el nuevo navegador que compite con Google y usa IA
Esta es la actualización de ChatGPT que todos van a querer usar para simplificar sus tareas. No te pierdas esta actualización con IA.
ChatGPT presentó Atlas, su buscador potenciado con inteligencia artificial y que ofrece una pantalla partida para mantener una conversación sin perder de vista la navegación. La actualización se encuentra disponible para macOS (sistema operativo de Apple) y todos están a la espera de novedades sobre su disponibilidad en Windows y Android.
¿De qué trata esta actualización de ChatGPT?
Ahora puedes llevar ChatGPT contigo en la web para obtener respuestas instantáneas, sugerencias inteligentes y ayuda con las tareas, todo con configuraciones de privacidad que podés controlar. Abrí la barra lateral para resumir contenido, comparar productos o analizar datos de cualquier sitio con IA.
Con esta actualización, OpenAI compite contra Google Chrome, que es el navegador web más utilizado en el mundo. Según DemadSage y Statcounter, Chrome cuenta con 3.450 millones de usuarios activos a nivel global.
El objetivo de Atlas es ofrecer una experiencia personalizada y actúa como un agente capaz de gestionar tareas, como reservar un vuelo, editar documentos, investigar y más. Sus interacciones siempre están bajo tu control y estas acciones están disponibles para las cuentas Plus, Pro y Business.
Desde ChatGPT aseguraron que esta es una aplicación fácil de usar porque te permite utilizar pestañas, autocompletar, crear marcadores para navegar fácilmente por la web. También podés personalizar tu ChatGPT Atlas con preferencias y colores. Y si te preocupa tu privacidad, Open AI anunció que podés borrar tu historial, usar el modo incógnito y administrar las memorias del navegador.