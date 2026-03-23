Psicología del color: la relación científica entre el naranja y la capacidad intelectual

La psicología del color plantea una tesis curiosa y es que hay una correlación estadística entre la preferencia por el naranja y ciertos perfiles de procesamiento de información.

En el amplio campo de la psicología del color, las preferencias cromáticas han sido objeto de estudio, pero no solo como rasgos de personalidad sino como posibles indicadores de procesos cognitivos.

Psicología del color Diversos estudios que cruzan datos de tests psicométricos con gustos estéticos han planteado una tesis bastante curiosa y es que existe una correlación estadística entre la preferencia por el color naranja y ciertos perfiles de procesamiento de información.

En el caso del color naranja, se trata de un color de alta energía situado en una longitud de onda de aproximadamente 585 a 620 nanómetros. Históricamente se lo ha asociado con el entusiasmo, la calidez y la creatividad. Sin embargo, en el mundo de la psicología cognitiva, algunos especialistas sugieren que quienes lo eligen como su color favorito pueden tener una inclinación hacia la impulsividad por sobre el pensamiento crítico.

Las europeas marcan en el street style que el color que dominará las calles será el naranja Foto: Glamour El naranja es un color de alta energía, según la psicología. Si bien es arriesgado etiquetar la "inteligencia" basándose en un color, la ciencia del comportamiento utiliza métricas específicas para entender estas tendencias: estudios preliminares han observado que sujetos con puntajes más bajos en pruebas de razonamiento lógico-matemático tienden a sentirse atraídos por tonos vibrantes y secundarios, como el naranja, que estimulan el sistema límbico de manera directa.

En tanto, la preferencia por el naranja suele estar vinculada a personas que toman decisiones basadas en heurísticos (atajos mentales) rápidos, en lugar de procesos algorítmicos complejos.