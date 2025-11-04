Presenta:

Potus en casa: por qué todos lo eligen y cómo cuidarlo sin complicaciones

El potus, una trepadora de interior muy adaptable, aporta verde, ayuda a purificar ambientes y se mantiene sano con cuidados simples y constantes.

Daniel Ceballos

Con este método de casero podrás tener varios potus en tu hogar.

El potus —nombre común del Epipremnum aureum— se ganó un lugar definitivo en hogares y oficinas por su resistencia, su apariencia siempre fresca y su capacidad para adaptarse a distintos rincones. Originario del sudeste asiático, este clásico de las plantas de interior luce hojas brillantes de tonos verdes con matices dorados

Además, aportan vida inmediata a cualquier espacio. Puede acompañar una repisa como colgante, trepar un tutor y formar una cortina de follaje o convertirse en protagonista de un rincón con poca luz. Además de lo estético, su mayor “plus” es ambiental: contribuye a mejorar la calidad del aire al filtrar contaminantes habituales en interiores.

Qué lo hace especial y cómo crece

Una de sus ventajas es la versatilidad. El potus se adapta a formatos verticales si tiene soporte o se deja caer con tallos largos cuando se cultiva en macetas colgantes. En ambos casos aporta movimiento visual y sensación de naturaleza. Su estructura flexible le permite convivir con muebles, ventanas o bibliotecas sin invadirlos. Por eso es una de las primeras recomendaciones para quienes buscan verde “fácil” en casa u oficinas. Otro motivo de su popularidad es la longevidad: bien atendido, puede acompañarte más de una década sin perder vitalidad ni color.

POTUS B.jpg

Mantenerlo en forma no demanda grandes esfuerzos, pero sí hábitos semanales. Empecemos por las hojas: pasar un paño apenas humedecido elimina polvo, ayuda a respirar mejor y permite detectar a tiempo la presencia de plagas. Una bruma ligera al finalizar la limpieza realza el brillo natural del follaje. Sobre la luz, agradece la iluminación indirecta y constante; tolera rincones menos luminosos, pero el sol directo quema el tejido y deja marcas.

En cuanto al riego, la regla sencilla es dejar secar el sustrato entre una y otra vez. En general, alcanza con una vez por semana, ajustando según estación y temperatura. Si nos pasamos con el agua, aparecerán manchas y amarillos; si escasea, las hojas se ponen mustias. La temperatura ideal se mueve entre 18 y 24 °C. Tolera ambientes secos, aunque prefiere una humedad moderada, algo que se potencia si convive con otras especies tropicales.

Finalmente, poda y multiplicación: cortar tallos muy largos o dañados estimula una planta más frondosa. Para propagarla, toma un esqueje con al menos tres hojas, colócalo en agua hasta que emita raíces y luego pásalo a tierra; es un método sencillo y casi infalible.

Cinco mitos frecuentes (y qué hay de cierto)

  • “Necesita sol directo para crecer”. Error. Progresará mejor con luz filtrada e, incluso, tolera sitios con poca iluminación.

  • “Si amarillea, siempre es exceso de riego”. No necesariamente. También puede deberse a falta de agua, déficit de nutrientes o cambios bruscos de temperatura.

  • “El potus no florece”. En condiciones muy favorables puede hacerlo, aunque su valor principal es el follaje decorativo.

  • “No es tóxico”. Falso. Resulta venenoso para perros y gatos, por lo que conviene ubicarlo fuera de su alcance.

  • “No requiere cuidados”. Aunque es de fácil mantenimiento, la revisión semanal —limpieza, control del sustrato y recortes— marca la diferencia entre una planta apenas correcta y una espectacular.

Un aliado verde para la vida interior

La combinación de estética, adaptabilidad y mantenimiento sencillo explica el auge del potus en los últimos años. Su porte trepador permite jugar con alturas y texturas, aprovechar paredes o marcos de ventana y crear rincones verdes sin sobrecargar el ambiente. Con un plan mínimo —luz indirecta, riego prudente, temperatura templada y limpieza de hojas— el Epipremnum aureum devuelve mucho más de lo que pide: hojas vigorosas, sensación de naturaleza y un aporte real al bienestar del hogar. Si buscas una planta noble para empezar o para sumar a tu jungla urbana, el potus es un acierto seguro.

