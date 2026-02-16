Postales europeas en Argentina: el destino ideal para el verano con vistas que parecen extranjeras

Destinos pocos conocidos e impregnados de historia que están ganando popularidad. Te contamos todos los detalles para que los puedas visitar.

Durante las vacaciones de verano los destinos clásicos como Buenos Aires, Salta o Córdoba, son los más elegidos. Sin embargo, hay una fuerte demanda por rincones “escondidos” en Argentina que recuerdan a la época colonial con sus casas de adobe, calles tranquilas y costumbres que invitan a relajarse.

Para aquellos que quieren escapar de las grandes multitudes sin gastar de más, hemos encontrado 4 destinos con postales que prometen enamorar.

4 destinos para conocer durante el verano El primero de ellos es Londres, Catamarca. Fue la segunda ciudad fundada por españoles en 1558 dentro del país y hoy alberga una arquitectura repleta de historias. Además, cuenta con una plaza dividida en dos, lo que es una rareza colonial, y está a un paso de las Ruinas de El Shincal.

londres-catamarca todo jujuy Destinos con historias guardadas. Todo Jujuy Otro pueblo con fuertes tintes coloniales es Yavi de Jujuy. Se encuentra cerca de la frontera con Bolivia y destaca porque fue el centro del único marquesado en territorio argentino. Allí se puede visitar la Iglesia de San Francisco de Asís y la Casa del Marqués que recuerdan a la época del barroco andino.

La Casona Yavi en Jujuy Embed - La Casona Yavi Jujuy Al norte también se encuentra Yaguaraté Corá de Corrientes. Los turistas aseguran que es como entrar a una novela de García Márquez porque cuenta con una arquitectura típica colonial. Las casas tienen galerías profundas, las calles son de arena y hay una pulpería que transporta hacia el pasado.