Postales europeas en Argentina: el destino ideal para el verano con vistas que parecen extranjeras
Destinos pocos conocidos e impregnados de historia que están ganando popularidad. Te contamos todos los detalles para que los puedas visitar.
Durante las vacaciones de verano los destinos clásicos como Buenos Aires, Salta o Córdoba, son los más elegidos. Sin embargo, hay una fuerte demanda por rincones “escondidos” en Argentina que recuerdan a la época colonial con sus casas de adobe, calles tranquilas y costumbres que invitan a relajarse.
Para aquellos que quieren escapar de las grandes multitudes sin gastar de más, hemos encontrado 4 destinos con postales que prometen enamorar.
Te Podría Interesar
4 destinos para conocer durante el verano
El primero de ellos es Londres, Catamarca. Fue la segunda ciudad fundada por españoles en 1558 dentro del país y hoy alberga una arquitectura repleta de historias. Además, cuenta con una plaza dividida en dos, lo que es una rareza colonial, y está a un paso de las Ruinas de El Shincal.
Otro pueblo con fuertes tintes coloniales es Yavi de Jujuy. Se encuentra cerca de la frontera con Bolivia y destaca porque fue el centro del único marquesado en territorio argentino. Allí se puede visitar la Iglesia de San Francisco de Asís y la Casa del Marqués que recuerdan a la época del barroco andino.
La Casona Yavi en Jujuy
Al norte también se encuentra Yaguaraté Corá de Corrientes. Los turistas aseguran que es como entrar a una novela de García Márquez porque cuenta con una arquitectura típica colonial. Las casas tienen galerías profundas, las calles son de arena y hay una pulpería que transporta hacia el pasado.
Por último, no hay que dejar atrás a la estancia Santa Catalina de Córdoba. Su magia reside en su entorno con sierras y una iglesia imponente con una fachada barroca centroeuropea. A diferencia de los destinos mencionados anteriormente, esta estancia está alejada de las rutas por lo que es más difícil de llegar.