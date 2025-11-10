Portal 11:11, ritual secreto para atraer lo deseado
Este portal es un ritual para quienes desean regalarse un momento de pausa, respirar y dar forma a lo que sueñan.
El portal 11:11 es una puerta vibrante entre intención y realidad. Mañana a las 11 y 11 de la mañana surge la ocasión para quienes buscan orientar sus deseos hacia algo más grande. En esta hora logras enfoque, atención y un momento elegido para declarar lo que se quiere vivir.
Un portal y un ritual secreto
Hay personas que interpretan el 11:11 como un guiño del universo, una señal de que existe un hilo invisible entre nuestros deseos y lo que ocurre fuera. No se trata de una promesa automática de éxito, sino de un recordatorio de que el pensamiento tiene dirección. Cuando alguien se detiene a escribir, agradecer y expresar lo que anhela, concentra su energía con más nitidez. El número se vuelve símbolo de confianza en lo que se afirma.
El primer ritual es sencillo y solo necesita papel y lápiz. Se escribe “11.11”, y abajo “Gracias universo porque hoy manifiesto desde mi poder y en cada paso que procedo así”. Después se anotan 11 afirmaciones. Las primeras agradecen lo que ya se tiene, como un hogar, amistades o salud. A partir de la cuarta afirmación se escribe en presente lo querido para el futuro, como si ya estuviera ocurrido: un proyecto que avanza, una relación sana, un viaje esperado. Al final se firma con nombre y apellido y se espolvorea un poco de canela para aromatizar la intención.
El segundo ritual busca acompañar el proceso durante varios días. Se toma una hoja y se escribe: “Soy cocreación. Me abro a recibir todo lo que el universo tiene para mí y lo que merezco. Decreto divino.” Se agrega nombre y apellido y se escriben 11 afirmaciones con gratitud al final. Luego se dobla la hoja en cuatro y se coloca bajo un vaso con agua. Esa hoja permanece ahí hasta la luna llena del 20 de noviembre. La idea es observar cómo la mente se alinea con lo que se expresó.