Por qué tantas familias argentinas miran hacia este paraíso en el Caribe

Sol caribeño y planes en familia que valen el viaje. El Caribe que sorprende a las familias argentinas.

El Caribe ofrece postales increíbles, pero Aruba, "la isla feliz" destaca por algo más que playas. Atardeceres de mucho color, un paraíso sin igual. Desde Argentina, muchas familias eligen esta isla por su clima estable, su tamaño manejable y propuestas que entretienen a grandes y chicos sin estrés ni traslados largos.

Vacaciones: familias argentinas eligen este paraíso Aruba registra temperaturas medias de 28 grados durante todo el año. No hay temporada de huracanes, un dato que pesa al planificar con niños. El sol cae lento sobre Eagle Beach y Palm Beach, dos zonas con servicios, guardavidas y accesos simples. Los atardeceres se ven sin multitudes ni ruido, un lujo valorado por quienes viajan con chicos.

El trayecto desde Buenos Aires ronda las nueve horas con una escala. Al llegar, la isla se recorre en menos de una hora. Eso reduce cansancio y permite aprovechar cada día. Según datos turísticos locales, más del 60 % de los visitantes viaja en grupo familiar, una señal clara de confianza y comodidad.