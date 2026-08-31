Por qué recomiendan envolver semillas de girasol en papel de aluminio, según el Feng Shui

El Feng Shui atribuye a las semillas de girasol el simbolismo de prosperidad y abundancia, y recomienda un sencillo ritual con papel de aluminio para atraer la buena fortuna.

Las semillas poseen un profundo significado para el Feng Shui, la disciplina milenaria que busca atraer la buena fortuna a través de elementos simples que todos tenemos en casa. En este contexto, las semillas de girasol simbolizan la prosperidad, la abundancia y el potencial de crecimiento, cualidades que según esta creencia se potencian al envolverlas en papel de aluminio y llevarlas cerca.

Dentro de la simbología, la semilla representa aquello que guarda la capacidad inherente de germinar, florecer y transformarse en algo grandioso. Además, guardan un vínculo directo con el sol, cargando una impronta de optimismo, vitalidad, alegría y renovación.

Las semillas de girasol envueltas en aluminio funcionan como un amuleto portátil para activar la economía del hogar, atraer dinero y abrir senderos hacia nuevos proyectos. Tenerlas consigo actúa como un anclaje psicológico y energético de esperanza, impulsando a la persona a buscar mejores oportunidades laborales o profesionales.

Semillas de girasol y Feng Shui: el ritual que muchas personas usan para atraer dinero. istockphoto Paso a paso para realizar el amuleto con semilla de girasol La semilla, el envoltorio y la ubicación son clave para el funcionamiento del ritual: