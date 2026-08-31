La playa de Chile ideal para escapar del frío y disfrutar septiembre frente al mar

Mientras buena parte de la Argentina todavía atraviesa mañanas frías y tardes cambiantes, el extremo norte de Chile ofrece una alternativa diferente para viajar en septiembre. Playa Chinchorro, en Arica, combina un clima templado, una extensa costa urbana y propuestas que permiten alternar descanso, gastronomía, deporte e historia en pocos kilómetros.

Ubicada cerca del centro de la ciudad, esta playa se caracteriza por su amplitud y por una costa que recibe tanto a quienes buscan pasar unas horas al sol como a los aficionados a los deportes acuáticos. El portal oficial Chile es Tuyo la considera apta para el baño y destaca que allí pueden practicarse actividades como surf. En sus alrededores también funciona una variada oferta de restaurantes y pubs, una ventaja para organizar una salida sin alejarse del área urbana.

Arica es conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera” por sus temperaturas moderadas durante buena parte del año. Los registros de la Dirección Meteorológica de Chile muestran que septiembre suele presentar valores más agradables que los de numerosas ciudades del sur del continente.

En 2025, por ejemplo, la estación de Chacalluta registró durante ese mes una temperatura media de 16,8 °C y una máxima mensual de 20,3 °C. Los valores cambian de un año a otro, por lo que conviene consultar el pronóstico antes del viaje y llevar prendas livianas junto con algún abrigo para las primeras horas del día.

La jornada puede comenzar con una caminata por la costa, continuar con una clase de surf o una pausa en alguno de los locales gastronómicos del sector. Chinchorro se encuentra a unos 20 minutos a pie del centro de Arica y también cuenta con conexiones mediante transporte público. Esa cercanía permite sumar otros puntos de interés sin necesidad de realizar trayectos extensos. Entre ellos aparecen el Morro de Arica, uno de los miradores más reconocibles de la ciudad, la exisla Alacrán y el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa.

La región también conserva el legado de la cultura Chinchorro, responsable de uno de los sistemas de momificación artificial más antiguos conocidos. Los asentamientos y prácticas funerarias desarrollados en Arica y Parinacota fueron incorporados a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en 2021. La visita al museo de Azapa o al sitio Colón 10 permite conocer este patrimonio y agregar una dimensión arqueológica a una escapada que, en principio, puede parecer exclusivamente de playa.

Cómo llegar y qué tener en cuenta antes del viaje

El acceso aéreo se realiza por el Aeropuerto Internacional Chacalluta, situado a 18 kilómetros de Arica. Según Chile Travel, el vuelo desde Santiago demora alrededor de dos horas y quince minutos, mientras que el traslado desde la terminal aérea hasta la ciudad requiere cerca de 20 minutos. Para viajeros procedentes de la Argentina, las conexiones y tarifas deben revisarse al momento de reservar, ya que pueden variar según la fecha y la compañía.

Septiembre resulta atractivo para quienes buscan cambiar el frío por días templados sin esperar al verano. De todos modos, el clima agradable no elimina la necesidad de usar protector solar, sombrero y anteojos, especialmente durante las caminatas costeras. Antes de ingresar al mar también es recomendable verificar las condiciones informadas por la autoridad marítima. Con playa, servicios urbanos y un patrimonio de miles de años, Chinchorro reúne distintas experiencias en un mismo destino.